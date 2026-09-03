Temperaturas de hasta 38 °C azotarán la selva norte del 3 al 5 de setiembre, según Senamhi
Indeci sugiere medidas de protección, como usar protector solar y mantener una adecuada hidratación para enfrentar el calor y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.
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Entre el jueves 3 y el sábado 5 de setiembre, distintas zonas de la selva peruana afrontarán un incremento de la temperatura durante el día, de intensidad moderada a fuerte. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la selva norte concentrará los registros más elevados, con valores máximos que oscilarán entre 31 °C y 38 °C.
El pronóstico también comprende sectores de la selva centro y sur, donde se esperan temperaturas de hasta 36 °C y cercanas a los 34 °C, respectivamente. El Senamhi prevé, además, poca nubosidad durante las horas diurnas, condiciones que favorecerán una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV).
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Selva norte alcanzará hasta 38 °C y otras zonas también tendrán altas temperaturas
En la selva centro, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 25 °C y 36 °C, mientras que en la selva sur los valores llegarían aproximadamente a los 34 °C. El escenario previsto se mantendrá durante el periodo comprendido entre el 3 y 5 de setiembre.
El aviso meteorológico incluye localidades de Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Entre las jurisdicciones consideradas figuran La Convención, Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, Sandia, Tambopata y distintas provincias de Loreto y San Martín, además de las provincias ucayalinas de Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús.
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Radiación UV y vientos de hasta 45 km/h acompañarán el periodo de calor
La escasa presencia de nubes durante el día elevará la exposición a la radiación ultravioleta. A ello se sumarán ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde. El pronóstico tampoco descarta la presencia de chubascos en algunas zonas de la selva.
Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda reducir la exposición directa al sol, utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. También aconseja mantener una adecuada hidratación, vestir prendas de colores claros y procurar una buena ventilación tanto en las viviendas como en los centros de labores.