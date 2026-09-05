Venció en el cáncer tras seis años y lo celebró bailando caporales: “Gracias por no rendirse conmigo”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un momento conmovedor protagonizó Adriana, de 15 años, quien fue diagnosticada con cáncer a los 9 y, tras seis años, logró vencerlo. Para celebrarlo, la menor regresó al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y tocó la campana de la victoria mientras ejecutaba su danza favorita: los caporales.

Al ritmo de las agrupaciones Siempre Pitones y San Luis de Alba, acompañadas por la banda de músicos Melgar, la menor se acercó hasta la campana y la hizo sonar en señal de victoria ante la emoción y alegría de médicos, enfermeras, técnicos y sus familiares que la acompañaron durante su tratamiento.

TE RECOMENDAMOS KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Detienen a 11 investigados por estafar como falsos asesores bancarios desde un call center en Comas

La lucha contra el cáncer de Adriana

La batalla contra una enfermedad desconocida para Adriana inició a los 9 años. En pleno confinamiento por la covid-19, comenzó a presentar dolores abdominales y pérdida repentina del apetito, así como fiebre, tos y una hemoglobina de 4,5 g/dL. Los estudios confirmaron que padecía leucemia linfoblástica aguda (LLA), de células B, una enfermedad de alto riesgo que requería iniciar tratamiento médico.

Sus padres, Jhenny Cueva Fuentes-Rivera y Dany Oregón Santillán, tuvieron que dejarla por varios meses en el instituto debido a las restricciones sanitarias de la pandemia. En el proceso, fue sometida a quimioterapia y luego a un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas en el que tuvo como donante a su hermano menor de 4 años. Tras ello, se mantuvo varias semanas en recuperación y regresó a casa el 25 de enero del 2021, donde terminó su rehabilitación.

Agradecida con la vida y por no rendirse

Tras vencer la enfermedad, Adriana volvió al instituto y expresó unas palabras de agradecimiento para todos los que la acompañaron en este duro proceso. "Quiero agradecer de manera especial a mi hermano porque me dio la oportunidad de seguir viviendo. A mis padres por estar siempre conmigo y al personal de salud por ayudarme a llegar hasta aquí. Gracias por no rendirse conmigo", señaló.

En el mes de la concientización del cáncer infantil, el instituto recordó que, en lo que va de 2026, seis pacientes pediátricos ya han tenido la oportunidad de tocar la Campana de la Victoria: Fabiana (15), Leonardo (12), Camila (15), todos de Lima, así como Nolberto (11), de Tingo María, Valery (13), de Pucallpa; Sebastián (17), de Venezuela. Con Adriana son siete los pacientes reconocidos mediante esta ceremonia durante el presente año.

"Para nosotros es un momento de felicidad saber que uno de nuestros niños venció el cáncer. Hoy le brindamos una despedida emotiva junto al equipo que la acompañó en los momentos más difíciles de su vida. Estamos felices para este acontecimiento", destacó la directora general del INSN San Borja, Zulema Tomás Gonzales.