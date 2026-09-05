Gobierno nombra como embajador en Argentina a Carlos Tubino, excongresista y exvicealmirante de la Marina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El excongresista Carlos Tubino fue designado por el Gobierno de Keiko Fujimori como embajador en Argentina. La resolución de su nombramiento lleva la firma del canciller Carlos Espá. Tubino fue legislador durante dos periodos por Fuerza Popular (2011 a 2019) y gran parte de su trayectoria la desempeñó en el campo militar.

Entre 2002 y 2003 fue jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pasó al retiro en 2004 con el grado de vicealmirante de la Marina de Guerra. Ahora ocupará un cargo diplomático como embajador en la República de Argentina.