Dos hermanas asesinadas a balazos en ataque a local de comida rápida en San Martín de Porres | Captura Panamericana

Dos hermanas asesinadas a balazos en ataque a local de comida rápida en San Martín de Porres | Captura Panamericana

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Dos hermanas fueron asesinadas a balazos y tres personas resultaron heridas la noche del viernes 4 de septiembre, cuando sujetos armados atacaron un local de comida rápida ubicado en el jirón Piñonate 381, en San Martín de Porres.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 p. m. Según información policial, dos motocicletas, cada una con dos ocupantes, llegaron al establecimiento. Los sujetos portaban armas de fuego y dispararon contra las propietarias del negocio.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Irma Serra Aguilar, de 62 años, y Miriam Serra Aguilar, de 68 años. Ambas murieron en el lugar producto de los impactos de bala.

Los disparos también alcanzaron a tres comensales que se encontraban en el establecimiento. Los heridos fueron trasladados al Hospital Cayetano Heredia, donde quedaron con diagnóstico reservado.

Policía busca a los responsables

Tras el doble asesinato, agentes de la Policía aislaron y preservaron la escena para las diligencias correspondientes. También solicitaron la presencia de peritos, realizaron la inspección técnico-policial y comunicaron el caso al representante del Ministerio Público.

La Policía ejecutó un plan cerco policial para ubicar y capturar a los responsables, pero el operativo tuvo resultado negativo. Las investigaciones continúan para identificar a los autores y determinar el móvil del ataque.