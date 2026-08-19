Moderna y Merck anuncian el éxito de su vacuna contra el melanoma tras un ensayo con resultados prometedores

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Una vacuna experimental personalizada contra el cáncer de piel desarrollada por Moderna y Merck obtuvo resultados iniciales positivos en su primer ensayo de fase 3. El avance acerca a las compañías a una posible solicitud de aprobación del tratamiento.

La terapia basada en ARN mensajero (ARNm), administrada junto con la inmunoterapia Keytruda de Merck, alcanzó los principales objetivos del ensayo en más de 1.100 pacientes con melanoma avanzado o de alto riesgo cuyo cáncer detectable había sido extirpado por completo mediante cirugía.

La vacuna redujo el riesgo de que el melanoma regresara

El tratamiento combinado logró el objetivo principal del estudio al prolongar significativamente el tiempo que los pacientes permanecieron sin que el melanoma reapareciera, en comparación con quienes recibieron únicamente Keytruda. La combinación también redujo el riesgo de que el cáncer se propagara a otras partes del cuerpo.

Los resultados se suman a los datos positivos obtenidos anteriormente en un ensayo de fase 2 sobre el mismo tratamiento. En esa investigación, la combinación de la vacuna personalizada, denominada intismeran autogene, con Keytruda mostró beneficios sostenidos frente al uso de Keytruda por sí solo.

"Es un momento importante para la medicina, un momento importante para los pacientes", dijo el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, en una entrevista con el programa 'Squawk Box' de CNBC.

El ensayo de fase 3 continuará evaluando otros resultados, entre ellos el posible beneficio sobre la supervivencia global. Las compañías tienen previsto presentar los datos completos en una próxima reunión médica internacional, aunque todavía no han precisado cuándo solicitarán la aprobación del tratamiento en Estados Unidos.

El doctor Dean Li, presidente de Merck Research Laboratories, señaló que las compañías probablemente comenzarán a dialogar con las agencias reguladoras sobre el tratamiento y su seguridad "en los próximos meses".

Una vacuna diseñada para cada tumor

Los resultados iniciales sugieren que esta combinación podría convertirse en una nueva opción terapéutica para determinados pacientes con melanoma. Este tipo de cáncer representa alrededor del 1% de los casos de cáncer de piel, pero provoca una proporción importante de las muertes relacionadas con estos tumores.

La mayoría de las recurrencias del melanoma se producen durante los primeros dos o tres años después del tratamiento y la extirpación iniciales. Por ello, uno de los principales objetivos de este tipo de terapias es reducir las posibilidades de que las células cancerosas que hayan quedado en el organismo vuelvan a formar un tumor.

Los pacientes con melanoma “se ven obligados a afrontar el peso de ese diagnóstico y luego someterse a tratamientos incómodos como la cirugía. Después de eso, les preocupa que el cáncer reaparezca”, explicó la doctora Jane Healy, jefa de desarrollo temprano de oncología de Merck.

La especialista calificó de “muy alentador” que la terapia produjera una “mejora clínicamente significativa” frente a Keytruda y que fuera bien tolerada por los pacientes. Según Healy, los efectos secundarios fueron similares a los observados habitualmente con otras vacunas.

La propuesta de Moderna y Merck se basa en una estrategia personalizada. Cada tumor contiene un conjunto particular de mutaciones, incluso cuando dos pacientes padecen el mismo tipo de cáncer. La vacuna se diseña para reconocer algunas de esas alteraciones específicas y ayudar al sistema inmunitario a identificar y atacar las células tumorales.

Después, esta respuesta se combina con Keytruda, un medicamento que ayuda al sistema inmunitario a combatir las células cancerosas con mayor eficacia.

“Creemos que [los resultados] son muy significativos para los pacientes con esta enfermedad y muestran realmente el potencial que esta nueva clase de terapia podría tener para otros pacientes con cáncer en futuros ensayos”, afirmó Healy.

El resultado del ensayo de fase 3 también podría impulsar el desarrollo de vacunas personalizadas contra otros tipos de tumores. Merck y Moderna ya estudian esta plataforma en diferentes ensayos clínicos, incluidos aquellos dirigidos contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cáncer de vejiga y el carcinoma de células renales.