HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Nuevo testimonio contradice a Aldo Mariños: su seguridad habría trasladado a presunto sicario en Trujillo

¿Quién dice la verdad? El exalcalde de Pataz y candidato negó que el joven testigo trabaje para él. Sin embargo, una nueva declaración y fotografías apuntan a una presunta relación laboral y política entre ambos.

Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, niega vínculo con joven implicado en secuestro y asesinato en Trujillo.
Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, niega vínculo con joven implicado en secuestro y asesinato en Trujillo. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, negó que el joven de 23 años que habría trasladado a uno de los presuntos implicados en el secuestro del comerciante de oro Jenns Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo trabaje como su personal de seguridad. No obstante, un nuevo testimonio vuelve a situarlo en la investigación.

De acuerdo con la declaración difundida por Epicentro TV, el joven aseguró que desde hace aproximadamente un mes y medio brinda “su servicio” a Mariños a cambio de un pago mensual de S/300. El testigo habría sido quien trasladó en su vehículo a un sujeto encapuchado y armado, descrito previamente como un supuesto policía, cerca de la zona donde ocurrió el ataque.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

El nuevo declarante, primo y acompañante del primer testigo, también entregó detalles sobre el recorrido realizado por el vehículo después de recoger al sujeto. Su declaración busca aportar información sobre la ruta seguida durante los momentos posteriores al secuestro de Lara.

larepublica.pe

PUEDES VER: Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

lr.pe

Testigo señala a suboficial PNP

Al finalizar su declaración, el joven proporcionó el nombre de un suboficial de la Policía Nacional al que indicó como propietario de un vehículo Nissan Versa. Según su versión, este efectivo habría acudido al lugar para seguir al sujeto que hablaba con acento venezolano.

"Él comenzó a llamar por su radio a sus colegas", habría señalado el testigo durante su declaración, de acuerdo con el material difundido.

La versión deberá ser contrastada por el Ministerio Público y la Policía, que investigan las circunstancias del secuestro de Jenns Lara y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo.

PUEDES VER: Detienen a alcalde Magno Apaza cuando recibía S/30.000 de coima en municipalidad de Huacullani, Puno

lr.pe

Fotografías lo muestran junto a Aldo Carlos

Epicentro TV también informó que obtuvo fotografías en las que el joven aparece acompañando a Aldo Carlos Mariños durante una actividad proselitista.

Estas imágenes fueron difundidas como parte de la información que busca corroborar la versión del testigo sobre una presunta relación laboral con el candidato regional. Sin embargo, la presencia del joven en actos políticos no demuestra por sí misma que haya trabajado como personal de seguridad ni que tenga participación en los delitos investigados.

Mariños, por su parte, ha negado que el testigo forme parte de su equipo de seguridad. La eventual relación entre ambos deberá ser esclarecida por las autoridades como parte de las diligencias abiertas por el caso.

El empresario minero Jenns Lara fue secuestrado el 30 de agosto en Trujillo. El ataque registrado en la avenida Húsares de Junín dejó cuatro personas asesinadas y generó una investigación policial y fiscal que busca determinar quiénes participaron en el secuestro y los homicidios.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó con la Fiscalía por caso Trujillo: “Hacían las cosas por su cuenta”

Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó con la Fiscalía por caso Trujillo: “Hacían las cosas por su cuenta”

LEER MÁS
Aldo Mariños niega que testigo de masacre en Trujillo sea su agente de seguridad: ''Voy a investigar quién es''

Aldo Mariños niega que testigo de masacre en Trujillo sea su agente de seguridad: ''Voy a investigar quién es''

LEER MÁS
Fiscal de la Nación anuncia nuevos detenidos por cuádruple crimen y Víctor Revoredo responde ''eso debe informar la región Trujillo''

Fiscal de la Nación anuncia nuevos detenidos por cuádruple crimen y Víctor Revoredo responde ''eso debe informar la región Trujillo''

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025