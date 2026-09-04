Nuevo testimonio contradice a Aldo Mariños: su seguridad habría trasladado a presunto sicario en Trujillo

Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, niega vínculo con joven implicado en secuestro y asesinato en Trujillo. | composición LR

Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, niega vínculo con joven implicado en secuestro y asesinato en Trujillo. | composición LR

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El exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, negó que el joven de 23 años que habría trasladado a uno de los presuntos implicados en el secuestro del comerciante de oro Jenns Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo trabaje como su personal de seguridad. No obstante, un nuevo testimonio vuelve a situarlo en la investigación.

De acuerdo con la declaración difundida por Epicentro TV, el joven aseguró que desde hace aproximadamente un mes y medio brinda “su servicio” a Mariños a cambio de un pago mensual de S/300. El testigo habría sido quien trasladó en su vehículo a un sujeto encapuchado y armado, descrito previamente como un supuesto policía, cerca de la zona donde ocurrió el ataque.

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El nuevo declarante, primo y acompañante del primer testigo, también entregó detalles sobre el recorrido realizado por el vehículo después de recoger al sujeto. Su declaración busca aportar información sobre la ruta seguida durante los momentos posteriores al secuestro de Lara.

Testigo señala a suboficial PNP

Al finalizar su declaración, el joven proporcionó el nombre de un suboficial de la Policía Nacional al que indicó como propietario de un vehículo Nissan Versa. Según su versión, este efectivo habría acudido al lugar para seguir al sujeto que hablaba con acento venezolano.

"Él comenzó a llamar por su radio a sus colegas", habría señalado el testigo durante su declaración, de acuerdo con el material difundido.

La versión deberá ser contrastada por el Ministerio Público y la Policía, que investigan las circunstancias del secuestro de Jenns Lara y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo.

Fotografías lo muestran junto a Aldo Carlos

Epicentro TV también informó que obtuvo fotografías en las que el joven aparece acompañando a Aldo Carlos Mariños durante una actividad proselitista.

Estas imágenes fueron difundidas como parte de la información que busca corroborar la versión del testigo sobre una presunta relación laboral con el candidato regional. Sin embargo, la presencia del joven en actos políticos no demuestra por sí misma que haya trabajado como personal de seguridad ni que tenga participación en los delitos investigados.

Mariños, por su parte, ha negado que el testigo forme parte de su equipo de seguridad. La eventual relación entre ambos deberá ser esclarecida por las autoridades como parte de las diligencias abiertas por el caso.

El empresario minero Jenns Lara fue secuestrado el 30 de agosto en Trujillo. El ataque registrado en la avenida Húsares de Junín dejó cuatro personas asesinadas y generó una investigación policial y fiscal que busca determinar quiénes participaron en el secuestro y los homicidios.