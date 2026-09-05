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Francotirador del ELN acusado de planear un atentado contra Abelardo de la Espriella y asesinar a tres policías es detenido

El presidente De la Espriella anunció que la ofensiva contra las estructuras armadas del ELN continuará y se implementarán nuevas estrategias en Catatumbo para frenar su violencia.

La Policía de Colombia capturó en Ocaña a Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu, vinculado al ELN. Foto: X/@ABDELAESPRIELLA.
La Policía de Colombia capturó en Ocaña a Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu, vinculado al ELN. Foto: X/@ABDELAESPRIELLA.
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La Policía colombiana capturó en Ocaña a Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, señalado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de participar en la planificación de un atentado contra el presidente Abelardo De la Espriella.

El procedimiento se realizó en el municipio de Norte de Santander durante la operación Esparta, coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de unidades de inteligencia. Sobre el sospechoso existía una orden judicial por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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"¡Capturado el francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida!", anunció el mandatario en X.

Según la información de inteligencia citada por De la Espriella, Ferizzola Rojas integraba el Frente Camilo Torres Restrepo y habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para intervenir en la preparación y ejecución de una acción armada contra el jefe de Estado.

El expediente también lo relaciona con ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. Entre los hechos investigados figura el asesinato de los patrulleros Herney Ospino Lasso y José Daniel Pedraza González, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Río de Oro, Cesar, cuando ambos realizaban labores de control cerca de una estación policial.

La investigación sostiene que los uniformados fueron atacados desde larga distancia con un fusil calibre 5,56 milímetros. Ferizzola Rojas también es señalado de participar en otras acciones con armas de fuego y explosivos.

Los investigadores lograron establecer parte de sus movimientos mediante testimonios, declaraciones juradas y material obtenido durante las pesquisas. Entre las pistas utilizadas para ubicarlo estuvieron publicaciones realizadas en redes sociales por su compañera sentimental.

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Presunto atentado contra el presidente

Las autoridades sostienen además que alias El Zorro, identificado como cabecilla de la estructura, habría impartido instrucciones a Firulais y posteriormente lo habría destinado a una operación contra el presidente. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado públicamente dónde se pretendía ejecutar el supuesto atentado, cuándo estaba previsto ni cuál era su grado de preparación.

La captura ocurrió en una región que volvió a registrar una jornada de violencia. El cantón militar El Trapiche, en Ocaña, fue atacado con explosivos lanzados desde drones, hecho que dejó un oficial y un soldado profesional muertos y cinco militares heridos.

"El reporte preliminar confirma el asesinato de un oficial y un soldado profesional, y cinco soldados profesionales heridos. Una aeronave de nuestra Fuerza Aérea también fue alcanzada por esquirlas", informó De la Espriella.

El Ejército activó los protocolos de seguridad y comenzó la evaluación de las afectaciones ocasionadas en la guarnición y en una aeronave alcanzada por las esquirlas.

El presidente aseguró que la ofensiva contra las estructuras armadas continuará y anunció una nueva estrategia para el Catatumbo, una de las zonas donde tiene presencia el ELN y otros grupos ilegales. "Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal", sentenció.

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