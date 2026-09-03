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Distintos congresistas han criticado que el pedido de facultades legislativas presentado por Keiko Fujimori no incluya la derogación de las denominadas leyes procrimen, el paquete de normas aprobadas por el Congreso pasado y señalado por contribuir al incremento de la delincuencia a nivel nacional. En la oposición, cuatro congresistas declararon a La República sobre la omisión.

Luis Quispe Candia, diputado por el Partido del Buen Gobierno, criticó la omisión de la derogación de estas normas. Además, señaló que no está confirmado que su partido vaya a brindar un respaldo total al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.

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"No se han tomado decisiones con el pedido de delegación de facultades. En relación con las normas que contravienen la lucha contra el crimen organizado y la debilitan, nosotros pediremos su derogación. Esa omisión está mal. Nosotros no vamos a promover normas que contravengan el cumplimiento de la ley. Es un momento crítico el que enfrenta el país", indicó a este medio.

Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, también fue crítico con este pedido. El parlamentario señaló que no solo las leyes procrimen han sido obviadas, sino también otros temas. Bajo su análisis, el pedido debería ser reformulado.

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"Debería replantearse el pedido de delegación de facultades. Hay muchas cosas obviadas y otras agregadas de manera innecesaria. Creo que la presidenta debería reajustar su solicitud, ya que no se ajusta a la realidad. La realidad es que las leyes procrimen han incrementado la delincuencia. Yo ya he hecho un pedido público para que se reajuste este pedido", apuntó.

La omisión expresa no sorprende

Catherin Palomino, diputada de Juntos por el Perú, señaló que el Ejecutivo ya ha confirmado la creación de una comisión para revisar estas normas y que en el Congreso se empezarán a tramitar las proposiciones para derogarlas. Sin embargo, indicó que su omisión no debe ser pasada por alto.

"Creería que, si bien la omisión expresa no sorprende, porque el fujimorismo respaldó estas leyes, no quiere decir que no empecemos el debate desde los fueros competentes para proceder con la próxima derogación. En el Congreso, por ejemplo, seguiremos adelante con ello y no estamos condicionados a ninguna delegación de facultades legislativas", apuntó.

En el Senado también hay opiniones sobre el tema. Daniel Barragán, uno de los hombres fuertes de Obras, también fue crítico con las omisiones. Además del paquete legislativo, el senador señaló que se están dejando de lado medidas de prevención de cara al fenómeno de El Niño, previsto para el periodo 2026-2027.

"Las facultades las hemos discutido en la bancada. Hay varias cosas que no se han considerado. No solo las leyes procrimen, tampoco se precisa sobre el fenómeno de El Niño. Nosotros queremos apoyar las normas que traten temas urgentes para el país. Acá, desde el Congreso, igual estamos presentando proyectos de ley para lograr su derogación".

Opiniones también vinieron de la derecha

Desde la derecha, algunas voces también han opinado sobre esta omisión. Frank Krklec, diputado de Renovación Popular, aseguró a este medio que no es una prioridad que la derogación de estas normas sea considerada en el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

"El pedido de facultades del Ejecutivo se centra en medidas nuevas y urgentes contra el crimen organizado, como calificar a estas bandas como terroristas, reforzar el sistema penitenciario y la flagrancia. Eso me parece correcto. Respecto a las denominadas leyes procrimen, ya hay proyectos presentados en el Congreso y el Ministerio de Justicia ha conformado un grupo técnico para analizarlas. No existe consenso entre todas las bancadas sobre cuáles normas son leyes procrimen, si deben derogarse total o parcialmente, o si deben modificarse en aspectos puntuales. Por eso, considero que no corresponde incluirlas en una delegación de facultades. Deben tramitarse en las comisiones competentes, especialmente en la de Justicia, y en los plenos de ambas cámaras", indicó.

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Krklec no descartó que las denominadas leyes procrimen puedan modificarse: "Personalmente, considero que ninguna norma está escrita en piedra: toda ley puede derogarse, modificarse o mejorarse. El Congreso debe hacerlo con debate y criterio técnico".

Por su parte, al ser consultada por el tema, la congresista de la bancada oficialista Cecilia Chacón indicó que el tema de las normas procrimen viene siendo analizado en el Poder Ejecutivo por una comisión del Ministerio de Justicia.