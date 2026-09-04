¿No fue clonada? Camioneta vinculada a masacre de Trujillo figura a nombre de un policía

La investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo avanza con nuevos datos sobre una camioneta vinculada al caso. | composición LR

La investigación por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo avanza con nuevos datos sobre una camioneta vinculada al caso. | composición LR

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Nuevas revelaciones aparecen en la investigación por el secuestro del comerciante de oro Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo. La Toyota Hilux blanca con placa BNG-906, vinculada por la Policía al operativo ejecutado por falsos agentes policiales, figura en los registros de la Sunarp a nombre de Orlando Santos Chávez, un efectivo de la Policía Nacional.

Según declaró el propio Santos Chávez al programa 'Esta noche', la camioneta fue adquirida el 26 de agosto de 2026, apenas cuatro días antes del secuestro de Lara, ocurrido el 30 de agosto. El propietario aseguró que el vehículo fue trasladado recientemente a Chiclayo y afirmó que, hasta el momento, ningún agente policial se había presentado para incautarlo ni solicitarle su declaración.

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El dato cobra relevancia luego de que la PNP informara que la placa BNG-906 había sido clonada. De acuerdo con la versión policial, la identificación correspondía originalmente a una Toyota Hilux de propiedad particular. Con esa información se pudo establecer quién figuraba como propietario del vehículo.

Policía niega participación

Santos Chávez sostuvo que está dispuesto a colaborar con las investigaciones y entregar la documentación relacionada con la compra de la camioneta para esclarecer cómo su placa terminó asociada al vehículo utilizado presuntamente por los falsos policías.

"Estoy apto y disponible a dar declaración al 100% para poder deslindar de todo hecho delictivo", afirmó el suboficial.

La coincidencia entre la fecha de adquisición del vehículo —26 de agosto— y el secuestro del empresario —30 de agosto— deberá ser esclarecida por las autoridades. También será materia de investigación determinar si la camioneta registrada a nombre del efectivo policial es la misma que fue captada durante el ataque o si se utilizó una unidad con una placa clonada.

El caso continúa bajo investigación mientras la Fiscalía y la Policía buscan establecer quiénes participaron en el secuestro de Lara y el posterior asesinato de cuatro personas en Trujillo.

Versión de la PNP

La PNP había informado que la placa policial EPF-176 fue clonada y que el vehículo investigado era particular. Ahora, la placa BNG-906, identificada por la propia institución como la original de esa camioneta, conduce hasta un efectivo policial que asegura haberla comprado días antes del secuestro.