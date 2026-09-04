Habla el padre del policía fallecido la noche de la masacre en Trujillo: “No tiene ningún impacto de proyectil”

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Una nueva declaración se suma al caso por la muerte del suboficial PNP Diego Manuel Vela Rodríguez, de 21 años. El padre del agente que falleció durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo descartó que su hijo haya muerto por impacto de bala y aseguró que su deceso se produjo tras caer del tercer piso de su departamento.

Manuel Vela afirmó a Exitosa que el accidente se produjo cuando su hijo retornaba al inmueble después de celebrar su cumpleaños en una discoteca. Según su versión, el agente no pudo abrir la puerta por un problema con la chapa, por lo que subió hasta la azotea de la vivienda y, en ese momento, sufrió la caída que acabó con su vida.

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Padre de policía fallecido en Trujillo asegura que su hijo sufrió accidente

La versión de Manuel Vela estuvo acompañada de imágenes en las que se aprecia al joven policía ingresar al inmueble y subir hasta su departamento. Tras subir las escaleras, se le observa maniobrando la puerta interior de su cuarto sin lograr abrirla. Luego habría intentado subir al cuarto piso, pero sufrió la caída.

Las declaraciones del padre del oficial van en línea con lo indicado por el general PNP Ricardo Espinoza, quien negó que Vela Rodríguez haya sido víctima de un asesinato y aseguró que el agente sufrió un accidente cuando intentaba ingresar a su vivienda. “Ningún policía asesinado. Lo que yo lamento es que un policía ha fallecido, pero como causa de un accidente”, aseguró”.

Descarta que oficial falleciera por impacto de balas

La versión de la familia y de la PNP contradice un acta de constatación policial que registró que el agente presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego (PAF). También difiere del diagnóstico que se emitió en el Hospital Belén de Trujillo, donde se refirió su ingreso por “TEC severo, heridas múltiples por PAF”.

Manuel Vela aseguró que su hijo no recibió ningún disparo antes de morir. “Él no tiene ningún impacto de proyectil, yo lo he visto a mi hijo cuando llegue al hospital, lo he revisado y su cara está entera, todo está entero. Lo ha visto mi esposa, su tía, su tío, su tía, mi primo, todos lo hemos visto”, afirmó.