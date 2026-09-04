HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Habla el padre del policía fallecido la noche de la masacre en Trujillo: “No tiene ningún impacto de proyectil”

Manuel Vela, padre del suboficial Diego Vela, aseguró que su hijo falleció tras caer por accidente del tercer piso de su departamento y no por algún impacto de bala. Su versión es similar a la ofrecida por la PNP.

Padre de policía descartó su muerte por arma de fuego
Padre de policía descartó su muerte por arma de fuego | Composición LR / Exitosa
Escuchar
Resumen
Compartir

Una nueva declaración se suma al caso por la muerte del suboficial PNP Diego Manuel Vela Rodríguez, de 21 años. El padre del agente que falleció durante la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo descartó que su hijo haya muerto por impacto de bala y aseguró que su deceso se produjo tras caer del tercer piso de su departamento.

Manuel Vela afirmó a Exitosa que el accidente se produjo cuando su hijo retornaba al inmueble después de celebrar su cumpleaños en una discoteca. Según su versión, el agente no pudo abrir la puerta por un problema con la chapa, por lo que subió hasta la azotea de la vivienda y, en ese momento, sufrió la caída que acabó con su vida.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

lr.pe

Padre de policía fallecido en Trujillo asegura que su hijo sufrió accidente

La versión de Manuel Vela estuvo acompañada de imágenes en las que se aprecia al joven policía ingresar al inmueble y subir hasta su departamento. Tras subir las escaleras, se le observa maniobrando la puerta interior de su cuarto sin lograr abrirla. Luego habría intentado subir al cuarto piso, pero sufrió la caída.

Las declaraciones del padre del oficial van en línea con lo indicado por el general PNP Ricardo Espinoza, quien negó que Vela Rodríguez haya sido víctima de un asesinato y aseguró que el agente sufrió un accidente cuando intentaba ingresar a su vivienda. “Ningún policía asesinado. Lo que yo lamento es que un policía ha fallecido, pero como causa de un accidente”, aseguró”.

Descarta que oficial falleciera por impacto de balas

La versión de la familia y de la PNP contradice un acta de constatación policial que registró que el agente presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego (PAF). También difiere del diagnóstico que se emitió en el Hospital Belén de Trujillo, donde se refirió su ingreso por “TEC severo, heridas múltiples por PAF”.

Manuel Vela aseguró que su hijo no recibió ningún disparo antes de morir. “Él no tiene ningún impacto de proyectil, yo lo he visto a mi hijo cuando llegue al hospital, lo he revisado y su cara está entera, todo está entero. Lo ha visto mi esposa, su tía, su tío, su tía, mi primo, todos lo hemos visto”, afirmó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Nuevo testimonio contradice a Aldo Mariños: su seguridad habría trasladado a presunto sicario en Trujillo

Nuevo testimonio contradice a Aldo Mariños: su seguridad habría trasladado a presunto sicario en Trujillo

LEER MÁS
¿No fue clonada? Camioneta vinculada a masacre de Trujillo figura a nombre de un policía

¿No fue clonada? Camioneta vinculada a masacre de Trujillo figura a nombre de un policía

LEER MÁS
Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó con la Fiscalía por caso Trujillo: “Hacían las cosas por su cuenta”

Fiscal de la Nación denuncia que PNP no coordinó con la Fiscalía por caso Trujillo: “Hacían las cosas por su cuenta”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025