De acuerdo con el General Víctor Revoredo, Jhonsson Pulpo ya fue incluido en la investigación sobre el secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo. | Composición LR

De acuerdo con el General Víctor Revoredo, Jhonsson Pulpo ya fue incluido en la investigación sobre el secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, aseguró que varios de los detenidos por el secuestro y cuádruple asesinato del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla participaron "directamente" en el hecho criminal ocurrido en Trujillo. Según el alto mando policial, uno de los intervenidos incluso habría confesado haber disparado durante el ataque.

En declaraciones a RPP, Revoredo señaló que los detenidos habrían cumplido diferentes funciones durante el crimen y que algunos de ellos serían los responsables de utilizar armas de fuego. "Han cumplido roles en escena", sostuvo al ser consultado sobre la participación de los intervenidos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

El general precisó que uno de los detenidos habría reconocido su participación. "Uno de los intervenidos indica (que) él disparó, (que) él hizo esto, hizo esto. Es por eso que, en su momento, con otras pericias, se va a establecer eso", declaró.

Revoredo explicó que las conclusiones forman parte de la hipótesis técnico-operativa que maneja la Policía y deberán ser corroboradas mediante las pericias correspondientes y durante el proceso judicial. "De los intervenidos hay personas que han estado directamente en la escena, han sido gatilleros", afirmó.

Ocho detenidos y evidencias incautadas

El jefe de la Dirincri indicó que el número de detenidos vinculados con el caso ascendería a ocho. Entre los últimos intervenidos hay tres personas a quienes se les incautaron vehículos que, de acuerdo con la investigación policial, habrían sido utilizados durante el hecho criminal.

"Hay tres personas más a quienes se les ha incautado vehículos utilizados en el evento criminal, fotografías de todo el hecho; se ha ubicado la caleta, se ha recuperado un arma de largo alcance", informó.

La Policía también habría recuperado aparatos tecnológicos en los que aparecen imágenes relacionadas con los integrantes de la organización criminal y los chalecos utilizados durante el operativo. Además, se habría identificado el lugar donde los implicados se reunieron para coordinar el secuestro.

Policía señala a Jhonsson Cruz como autor intelectual

Revoredo también responsabilizó a Jhonsson Smith Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, de haber dirigido el secuestro del empresario desde Bolivia. El líder criminal fue capturado en ese país y posteriormente trasladado a Lima.

“Él ha dirigido este secuestro [desde Bolivia]”, afirmó el general, quien sostuvo que la captura del cabecilla fue posible tras activar alertas internacionales y obtener información sobre las identidades de los involucrados.

De acuerdo con Revoredo, la investigación permitió ubicar inicialmente a una mujer vinculada al caso en Bolivia y, posteriormente, obtener información que condujo hasta Cruz Torres. En estas acciones participaron agentes peruanos y policías de Chile y Bolivia, además de contar con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, según la versión policial.

El general sostuvo que "el peor error" de Cruz Torres fue secuestrar al empresario, debido a que el caso permitió activar mecanismos de cooperación internacional para ubicar a los integrantes de la organización.

Policía descarta vínculo de patrullero con el crimen

Respecto a las imágenes de una camioneta policial que circulaba cerca del vehículo utilizado por los criminales, Revoredo aseguró que el patrullero se encontraba en la zona atendiendo una emergencia y descartó, preliminarmente, que exista una conexión con el ataque.

"Hay un patrullero que es desplazado en la zona, que está cubriendo una emergencia. Está debidamente demostrado", manifestó el jefe de la Dirincri.

Horas antes, el teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, había confirmado que el vehículo registrado por las cámaras corresponde a un patrullero policial y que ya fueron identificados los agentes que iban a bordo.

Lozada explicó que el vehículo se dirigía hacia un centro médico para atender un accidente de tránsito y que, mientras se encontraba en una intersección, coincidió con el desplazamiento de los delincuentes. Según el oficial, los policías no recibieron ninguna llamada de auxilio ni requerimiento relacionado con el ataque y tampoco utilizaron sus armas de fuego. "Ha sido un hecho fortuito. No hay ninguna vinculación, eso está probado", afirmó Lozada.

La versión policial, sin embargo, deberá ser contrastada con las evidencias incorporadas a la investigación fiscal. Revoredo señaló que parte de la información encontrada en los celulares incautados permitirá establecer la participación de los involucrados y determinar las responsabilidades individuales.