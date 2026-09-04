Caso Paul Flores: condenan a Pierre Panduro, alias El Italiano, por el asesinato de cantante El Ruso de Armonía 10

Pierre Panduro Verástegui, alias “El Italiano”, recibió una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en los disparos contra el bus de Armonía 10. | Composición LR | Composición LR / Difusión

Pierre Panduro Verástegui, alias “El Italiano”, recibió una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en los disparos contra el bus de Armonía 10. | Composición LR | Composición LR / Difusión

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El Poder Judicial condenó a 35 años de prisión a Pierre Panduro, alias El Italiano, por el asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10. El sentenciado fue hallado responsable de ejecutar los disparos contra el bus de la orquesta durante el ataque ocurrido en marzo de 2025, que acabó con la vida del cantante conocido como El Ruso.

La sentencia fue emitida por el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, cuyos magistrados determinaron que Panduro Verástegui fue el autor material de los disparos que causaron la muerte del artista. Según la resolución judicial, la condena de 35 años vencerá en mayo de 2060.

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Imponen penas de entre 15 y 16 años para cuatro implicados

El tribunal también dictó penas de prisión contra otros cuatro involucrados en el crimen. Ángelo Piero Velásquez Moreno y Mariano Altamirano Ramos fueron condenados a 16 años de cárcel cada uno.

En tanto, Jesús Acosta Jaramillo y Jorge Roy Reyes Miranda recibieron 15 años de prisión cada uno. De acuerdo con el cómputo de las penas impuestas, los cuatro sentenciados recuperarían su libertad entre 2040 y 2041, según corresponda en cada caso.

Ataque mortal acabó con la vida de El Ruso de Armonía 10

Paul Flores, conocido como El Ruso y vocalista de Armonía 10, murió tras el ataque perpetrado contra el bus que trasladaba a la agrupación la madrugada del domingo 16 de marzo de 2025. El vehículo fue interceptado por sicarios cuando se dirigía a Santa Rosa, en Ate, para continuar con su gira de presentaciones.

Durante el atentado, el cantante resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital Hipólito Unanue. Pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir a las lesiones y falleció horas después.

El crimen provocó una profunda conmoción entre los integrantes de Armonía 10, sus familiares y los seguidores de la cumbia peruana, y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la violencia contra artistas ocurridos en 2025.