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Alcalde Reggiardo pide a Keiko Fujimori autorizar uso de armas de fuego para seguridad de EMAPE: "Ya hemos tenido muertos por extorsión"

El burgomaestre de Lima sostuvo que la comuna cumplió con los requisitos ante Sucamec y solicitó al Gobierno agilizar el permiso para que el personal de seguridad pueda portar armas en vías y obras de la capital.

El burgomaestre de Lima solicitó agilizar la autorización de Sucamec para que el personal de EMAPE pueda usar armas de fuego.
El burgomaestre de Lima solicitó agilizar la autorización de Sucamec para que el personal de EMAPE pueda usar armas de fuego. | Composición LR
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, que intervenga para agilizar ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) la autorización para que el personal de seguridad de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) pueda utilizar armas de fuego.

El burgomaestre sostuvo que esta medida permitiría reforzar la protección de las vías metropolitanas, las obras de infraestructura y a los trabajadores que participan en estos proyectos, en un contexto marcado por casos de extorsión.

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"Les pedimos, por favor, al Gobierno central que haga su trabajo bien y que no se deje presionar por quienes no quieren darnos esas autorizaciones, porque queremos cuidar nuestras calles, queremos cuidar nuestras obras, queremos cuidar el patrimonio de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero que nos den las herramientas, que no haya mezquindad, que haya decisión política", señaló.

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Reggiardo asegura que cumplieron requisitos ante Sucamec

Reggiardo afirmó que la Municipalidad de Lima ya cumplió con los procedimientos, requisitos y trámites exigidos por Sucamec para solicitar la autorización.

"Lo que nosotros hemos solicitado es una autorización ante Sucamec, cumpliendo con absolutamente todos los procesos, procedimientos y trámites que se nos han exigido", manifestó.

Según explicó, el pedido busca que el personal de seguridad de EMAPE pueda utilizar armas de fuego para brindar protección en las vías metropolitanas y principalmente en las obras de infraestructura que actualmente se ejecutan en Lima.

El alcalde vinculó esta solicitud con los hechos de violencia y extorsión que han afectado a trabajadores y proyectos de construcción.

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“Ya hemos tenido muertos producto de la extorsión”

El burgomaestre insistió en que la autorización es necesaria para reforzar la seguridad de quienes trabajan en las obras municipales.

"Ya hemos tenido muertos producto de la extorsión ante las obras que se construyen. Yo no quiero seguir perdiendo vidas humanas y quiero proteger a quienes las construyen", afirmó.

En ese sentido, pidió nuevamente a la presidenta Keiko Fujimori que interceda para que se concrete la autorización ante Sucamec.

"Yo espero que la presidenta no se deje presionar por nadie para negar una autorización que a todas luces es absolutamente legal y legítima", sostuvo.

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Pide medidas contra la inseguridad en Lima

Reggiardo también hizo un llamado al Gobierno central para adoptar medidas frente al incremento de la inseguridad ciudadana y afirmó que ha presentado diversas propuestas tanto a la presidenta de la República como al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El alcalde señaló que estas iniciativas buscan fortalecer la respuesta de las autoridades frente a la criminalidad que afecta a la capital.

"Necesitamos que la rueda empiece a girar a favor de brindarnos esa protección que todos merecemos. Necesitamos urgentemente que se ataque de manera frontal, sin mucha vuelta, el problema y el fenómeno de la inseguridad ciudadana", expresó.

El pedido de la Municipalidad de Lima se produce mientras la comuna busca reforzar la seguridad en sus principales corredores viales y proyectos de infraestructura, ante las amenazas y hechos de violencia vinculados a la extorsión.

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