El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, defiende la retirada de una cámara de control de velocidad en la Costa Verde, afirmando que fue instalada sin la autorización de su comuna. | composición LR

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El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, respondió al anuncio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) de iniciar acciones legales por el retiro de una cámara instalada en la Costa Verde. El burgomaestre defendió su decisión y sostuvo que el dispositivo fue colocado sin autorización de su comuna.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Allison afirmó que no permitirá la instalación de cámaras de control de velocidad en Magdalena del Mar mientras permanezca al frente de la municipalidad.

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"Señores del municipio de Lima, no importa cuántas denuncias penales más me pongan porque mientras yo sea alcalde no permitiré que pongan ninguna cámara de control de velocidad en Magdalena del Mar", declaró.

El alcalde cuestionó además el uso de estos dispositivos para imponer multas y acusó a la Municipalidad Metropolitana de Lima de afectar económicamente a los ciudadanos mediante lo que calificó como sanciones “abusivas”.

EMAPE anuncia acciones legales contra Francis Allison

La controversia se originó luego de que personal de la Municipalidad de Magdalena del Mar retirara una cámara ubicada en la Costa Verde. Según la Municipalidad de Lima, el equipo pertenece a EMAPE y fue instalado en enero de 2025.

La comuna metropolitana señaló que el dispositivo tenía como finalidad realizar estudios y mediciones de velocidad en la vía. Tras conocer su retiro, anunció que iniciará las acciones legales y penales correspondientes para determinar responsabilidades por la presunta afectación y retiro no autorizado de un bien público.

Allison, sin embargo, sostuvo que el equipo fue instalado “a espaldas” de su gestión y sin contar con la autorización municipal que, según indicó, era necesaria. También cuestionó que se pretendiera utilizar el dispositivo para generar fotopapeletas sin una etapa de marcha blanca y sin la señalización correspondiente.

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Cámaras en la Costa Verde

En su pronunciamiento, el alcalde de Magdalena del Mar afirmó que asumirá las consecuencias legales de su decisión y aseguró que su prioridad es defender a los vecinos del distrito.

"Recibo con gusto la denuncia del municipio de Lima contra mí porque mi mayor función es proteger a mis vecinos", manifestó Allison. Asimismo, aseguró que no permitirá que se vuelva a imponer a los ciudadanos lo que considera multas abusivas e ilegales.

El enfrentamiento entre ambas municipalidades ocurre mientras continúa la discusión sobre las competencias para la fiscalización vehicular y el uso de cámaras de control de velocidad en la Costa Verde. La Municipalidad de Lima sostiene que EMAPE administra la vía y que el equipo retirado es de su propiedad, mientras que Allison cuestiona la forma en que fue instalado y utilizado.