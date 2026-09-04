En Perú hay un promedio de 14 secuestros diarios, según el Ministerio Público

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De acuerdo con las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que recoge la información a nivel nacional, entre enero y julio de este año fueron denunciados y registrados 2.999 secuestros en todo el país, mientras que en el año anterior la cifra fue de 4.918. Solo en los últimos cuatro años y medio se han reportado 19.672 casos.

Este 2026, el promedio de denuncias por mes es de 428; 14 por día y uno cada hora.

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Junín (232), Lima Este (295), La Libertad (211), Arequipa (373), Lima Norte (190), Lambayeque (139) y Lima Sur (161) son los departamentos y ciudades donde más se presentó ese flagelo.

Y mientras las cifras parecen ser cada vez más alarmantes, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha centrado su estrategia contra la criminalidad organizada en la exigencia de facultades legislativas delegadas por el Congreso y en una mayor participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas de seguridad pública.

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Durante sus declaraciones más recientes, la mandataria endureció su postura y solicitó al Parlamento acelerar de forma urgente la aprobación de estas atribuciones especiales como calificación de terrorismo urbano, control de penales, fortalecimiento de la inteligencia, expulsión migratoria acelerada, liderazgo militar en emergencias, consejo de inteligencia nacional y respaldo legal a la policía entre otras facultades.

"El aumento de los secuestros nos quiere poner en jaque, su recurrencia en territorios como Lima y La Libertad son factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización de la criminalidad en el país", aseguró el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés.

PUEDE SER CADENA PERPETUA

En Perú, el secuestro es la privación de la libertad personal y se manifiesta principalmente en modalidades como secuestro al paso (o exprés), el secuestro extorsivo y el secuestro planificado por organizaciones criminales.

"Las penas son severas y pueden llegar hasta la cadena perpetua si la víctima es menor de edad, mayor de 70 años, sufre discapacidad o si resulta con lesiones graves o muere durante el hecho, explica el abogado Mario Amoretti.

Un reciente caso en Trujillo permitió a los familiares de un empresario minero la liberación de la víctima, aunque en el mismo episodio fueron asesinados cuatro de sus acompañantes.

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“No podemos ocultar que hemos tenido unos secuestros marcados por la desgracia. Pero gracias a la reacción y el trabajo de inteligencia de nuestras unidades policiales, hemos resuelto muchos de ellos”, relató el general Víctor Revoredo.

EXTORSIÓN, EN AUMENTO

De acuerdo con el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, los delitos de extorsión han aumentado durante los últimos años, impulsados por bandas criminales, nacionales y transnacionales, así como por el uso extendido de tecnologías digitales.

“Los delincuentes se dieron cuenta que el uso de los canales digitales es una economía ilícita muy rentable para ellos”, afirmó un representante del Ministerio Público.

El aumento de las comunicaciones por celulares y redes sociales ha facilitado la operación de grupos criminales, permitiendo que los extorsionistas reduzcan su exposición ante las fuerzas del orden y la sociedad.

De enero a julio se denunciaron 13.892 casos de extorsión. El año pasado se reportaron 27.584; en el 2024 fueron 21.746; en el 2023 se llegó a los 21.247; y en el 2022 se denunció 11.642 casos.

Es decir, en el primer semestre del 2026 se denunció un promedio de 2.299 extorsiones por mes, 76 cada día y 3 por hora.

Esta transición tecnológica llevó a un cambio de paradigma en la percepción pública. Según la Policía, no todas las llamadas extorsivas provienen de cárceles, desmintiendo un mito persistente.

ATENTADOS EN TRANSPORTE

"La delincuencia se dio cuenta de la rentabilidad que tiene llamando a cualquier persona y decir: 'estamos llamando de la cárcel'. Eso afecta automáticamente, a las emociones de la gente". El uso del miedo y la manipulación emocional se ha convertido en el principal recurso de quienes cometen este delito.

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Los análisis del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público destacaron también los atentados con víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público en Lima Metropolitana y Callao, entre agosto del 2024 y agosto del 2026.

Este año se han registrado 125 atentados, en el 2025 fueron 107 y en el 2020 fueron 20 los ataques.

Estos 252 atentados han dejado 165 personas fallecidas y 168 lesionados. Es decir, 333 víctimas. Al respecto, el Ministerio Público ha realizado 226 investigaciones.