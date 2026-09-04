Pluz Energía confirma fallas masivas del servicio de luz en varias zonas de Lima y Callao: “Interrupciones imprevistas”

Interrupciones se presentan en varias zonas de Lima y Callao | Composición LR / Andina

Interrupciones se presentan en varias zonas de Lima y Callao | Composición LR / Andina

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La empresa Pluz Energía confirmó que se vienen registrando problemas con el servicio de luz en varias zonas de Lima la mañana de este viernes 4 de setiembre. A través de su número oficial de contacto, la compañía informó que se trata de “interrupciones imprevistas” que afectan a vecinos de diversos sectores de la capital.

El impacto de la falla no se reduciría a Lima. En publicaciones de las redes sociales de la empresa, algunos usuarios también reportaron problemas en otros distritos de la provincia constitucional del Callao, como La Perla, en las 24 últimas horas.

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Pluz Energía anuncia que trabaja para solucionar inconvenientes

En el mensaje ofrecido a través de una llamada, la empresa afirmó que ya tiene un equipo laborando para remediar el problema con el suministro. “Estamos trabajando en la solución en busca de reponer el servicio en el menor tiempo posible. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, señaló la entidad.

¿Cómo reportar emergencias o cortes de energía?

Para reportar este tipo de incidencias, debes ingresar a la Plataforma de Emergencia de Pluz Energía con tu número de suministro. Asimismo, puedes contactarte con la empresa a través de sus canales de atención: