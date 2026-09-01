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Audio revela interrogatorio de Óscar Arriola a implicado en secuestro de Trujillo: orden era asesinar al minero por pasarse a ‘La Jauría’

El detenido confesó que el plan no solo era retener a la víctima, sino también asesinarla, en un ataque vinculado a represalias por deudas con 'Los Pulpos'.

El detenido explica que el plan incluía mantener cautivo al empresario minero y menciona un posible trasfondo de represalias por dejar de pagarle a 'Los Pulpos', buscando protección de 'La Jauría'.
El detenido explica que el plan incluía mantener cautivo al empresario minero y menciona un posible trasfondo de represalias por dejar de pagarle a 'Los Pulpos', buscando protección de 'La Jauría'. | Foto: Andina/Composición La República
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Un audio difundido revela parte del interrogatorio realizado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, a uno de los detenidos por el secuestro de un empresario minero en Trujillo, La Libertad. Durante la conversación, el intervenido sostiene que el plan no solo contemplaba mantener cautiva a la víctima, sino también asesinarla.

El diálogo se conoce después de los hechos registrados el domingo en Trujillo, donde un empresario fue secuestrado y cuatro personas fueron asesinadas. Según lo expresado por el detenido ante Arriola, detrás del ataque existiría una presunta represalia relacionada con el pago de cupos: el minero habría dejado de entregar dinero a ‘Los Pulpos’ y habría optado por recibir protección de ‘La Jauría’.

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“Secuestro con piso”: detenido explica a Arriola que la orden incluía asesinar al empresario

Durante el interrogatorio difundido por RPP, Arriola consulta al detenido sobre expresiones utilizadas en el entorno criminal para describir el destino que tendría el empresario. En un momento de la conversación aparece el término “seco con pescado”, que posteriormente es relacionado con un secuestro que terminaría con la muerte de la víctima.

“Secuestrar a una persona e igual lo van a matar”, resume Arriola durante el diálogo al intentar precisar el significado de las expresiones empleadas. El detenido sostiene que desde el comienzo conocía que el empresario “se va al piso”. En otro tramo, ambos conversan sobre una presunta negociación por S/3 millones y sobre fotografías y audios que demostrarían que el empresario permanecía amarrado mientras sus captores exigían dinero.

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Implicado señala que el minero dejó de pagar a ‘Los Pulpos’ y pasó a ‘La Jauría’

La conversación también aborda el posible motivo detrás de la orden contra el empresario. Consultado por Arriola sobre los supuestos enemigos vinculados al caso, el detenido menciona a “La J”, expresión que identifica después como ‘La Jauría’. Según su versión, el empresario habría mantenido anteriormente una relación con el entorno de ‘Los Pulpos’ mediante el pago de cupos.

El detenido afirma que el minero habría expresado disconformidad con esa protección porque continuaba siendo víctima de robos y posteriormente habría optado por acercarse a ‘La Jauría’. Ante ello, Arriola plantea durante el interrogatorio que habría dejado de entregar dinero a ‘Los Pulpos’. El intervenido vincula ese cambio con la decisión de secuestrarlo y acabar con su vida.

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