Flavio Figallo, senador y vocero del Partido del Buen Gobierno, sobre ministro Astudillo: “Me parece bien que sea interpelado”

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Flavio Figallo, senador y vocero del Partido del Buen Gobierno, se posicionó a favor de la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo. Para Figallo, esta práctica es parte de la convivencia democrática y responde al desconocimiento y la falta de claridad alrededor de los planes de seguridad que lleva la cartera manejada por el militar en retiro.

"El tema de seguridad está en el foco. Por lo tanto, en el foco tiene que estar el ministro del Interior. Tiene que haber respuestas muy inmediatas en el tema de la inseguridad. No hemos visto cambios importantes hasta ahora. Ciertamente ha pasado poco tiempo, pero no hay una estrategia clara o un discurso que haga pensar que se están juntando las piezas adecuadamente. (…) Me parece bien que sea interpelado. Es parte de la práctica democrática normal", indicó en Canal N.

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Figallo también dio sus observaciones con respecto al manejo que ha mostrado el Gobierno de Keiko Fujimori hasta el momento. Para el senador del Partido del Buen Gobierno, el gabinete fujimorista no ha logrado consolidar un plan manejable de cara a la situación que azota al país.

"Creo que están sentándose en sus puestos y tratando de organizar las cosas. Esperábamos que esto ya lo tengan previamente, que llegaran con un plan listos para actuar. Pero, aparentemente, hay una especie de sorpresa respecto a lo que han encontrado. (…) Ciertamente, han debido llegar con mejor preparación para tomar acción desde el primer día, pero eso no ha ocurrido. Vamos a ver lo que sucede en los próximos días", señaló.

La moción de interpelación contra Astudillo

La bancada de Juntos por el Perú promovió una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a cuestionamientos por presuntas designaciones irregulares dentro de su sector y por la ausencia de resultados concretos ante el incremento de la delincuencia. La iniciativa fue presentada por la diputada de Juntos por el Perú y primera vicepresidenta de la Cámara Baja, Analí Márquez.

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El pedido contiene un pliego interpelatorio de 27 preguntas, distribuidas en cuatro temas, que Astudillo deberá responder ante el Pleno en caso de que la moción sea admitida. Entre los argumentos expuestos se encuentra el aumento de la tasa de homicidios.

La moción también cuestiona que el general Óscar Arriola continúe como comandante general de la Policía Nacional pese a acumular al menos 15 investigaciones fiscales en Lima, Lima Norte y Huánuco, por delitos como presunto prevaricato, abuso de autoridad y tráfico de influencias. También se menciona expedientes antiguos relacionados con su desempeño en Huánuco, que incluyen acusaciones por homicidio calificado y tortura, y solicitaron al ministro explicar por qué no se ha dispuesto su salida o suspensión, pese a los cuestionamientos sobre su conducción de la institución.