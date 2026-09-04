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Esdras Medina, excongresista de Renovacion Popular, es nombrado asesor del Sineace

Durante su gestión como presidente de la Comisión de Educación, Medina promovió la Ley N.° 31498, que limitó el enfoque de género en la currícula escolar.

Esdras Medina será asesor de institución educativa | Composición: LR.
Esdras Medina será asesor de institución educativa | Composición: LR.
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El excongresista Esdras Medina, quien formó parte de la bancada de Renovación Popular en el Congreso pasado, ha sido designado como asesor del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). El exparlamentario se encuentra todavía afiliado al partido de Rafael López Aliaga.

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De acuerdo a la hoja de vida que presentó Medina ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales de 2021, su experiencia laboral es de dos experiencias como administrador de la Institución Educativa Privada 'Belen Kids', de Arequipa. Además, cuenta con estudios de maestría en Gerencia de Gobiernos Regionales y Locales por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, de Juliaca.

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El Sineace es la institución que se encarga de evaluar y garantizar la calidad de las instituciones educativas y de sus programas, mediante procesos de evaluación y acreditación. Además, certifica las competencias de las personas que cuentan con conocimientos y habilidades adquiridos a través de la experiencia o la formación, con el objetivo de asegurar que cumplan determinados estándares de calidad.

Medina fue presidente de la Comisión de Educación del Congreso pasado. Bajo su titularidad, se aprobó el dictamen que luego derivó en la Ley N.° 31498, la cual permitió a grupos conservadores vetar el enfoque de género de la currícula escolar. Esta ley fue criticada por limitar el papel del Ministerio de Educación (Minedu) en la formulación de nuevos materiales educativos.

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Una relación controvertida

El paso de Medina por el Parlamento también ha estado vinculado a posiciones cuestionadas en materia educativa y de control institucional.

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Medina fue uno de los congresistas de Renovación Popular que respaldó la modificación de la composición del consejo directivo de la Sunedu, una medida calificada por críticos como parte de la contrarreforma universitaria.

Años después, impulsó una reconsideración para insistir con una propuesta que permitía la reelección de rectores de universidades públicas, pese a la oposición de diversas universidades que advertían sobre una afectación a su autonomía.

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