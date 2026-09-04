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Corredor Rosado en el Callao blinda sus buses para evitar ataques extorsivos: tendrán cabinas de acero y vidrio reforzado

La medida será implementada en una flota de 50 buses que estaría lista este año. El reforzamiento de las unidades busca evitar que los conductores se vean afectados por los disparos de delincuentes.

Buses del Corredor Rosado serán blindados ante ola de ataques
Buses del Corredor Rosado serán blindados ante ola de ataques | Composición LR / Latina
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Los ataques contra el transporte público han llevado a los choferes a adoptar medidas de protección extremas. En el Callao, ya se prepara una flota de 50 buses del Corredor Rosado que contará con cabinas completamente ensambladas de acero y vidrio reforzado con el objetivo de reducir el impacto de las balas de los extorsionadores.

La medida fue anunciada por el alcalde del Callao, César Pérez, quien aseguró que este reforzamiento se da en respuesta a la ola de criminalidad que afecta al país. El burgomaestre reconoció a Latina Noticias que hay empresas del consorcio que actualmente son extorsionadas y buscan evitar que esta situación persista.

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Buses blindados con lunas reforzadas y cabinas de acero

Las nuevas unidades del Corredor Rosado, que conectan el distrito de Mi Perú y Ventanilla en el Callao con la Plaza 2 de Mayo (Cercado de Lima), serán protegidas con lunas reforzadas de 21 milímetros para evitar el traspaso de cualquier disparo. Además, las cabinas donde se ubican los conductores estarán cubiertas de acero reforzado.

Pérez indicó que esta medida se suma a otras ya implementadas para garantizar la seguridad de los conductores. “Aunque el bus tenga cámaras internas, GPS, necesitamos darle la tranquilidad, que los conductores salgan ilesos ante cualquier ataque de estos delincuentes, de estos terroristas urbanos”, señaló.

¿Cuándo estarían listos los buses blindados del Corredor Rosado en el Callao?

El municipio estima que la propuesta se concretará este año. Además, esperan aportar la mitad de los gastos en la implementación de las nuevas unidades y que la otra mitad sea asumida por el consorcio con la finalidad de reducir los índices de violencia en el puerto chalaco. Según la Fiscalía, desde agosto de 2024 hasta julio de 2026, solo en el Callao se registraron 25 atentados contra el transporte público, dejando nueve personas fallecidas.

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