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Pamela Franco se reconcilia con Christian Domínguez y lo sorprende con inesperado deseo: "Siempre será ..."

En medio del acercamiento que tuvo Christian Cueva con Pamela López, Pamela Franco sorprendió a todos al revelar que su relación con Christian Domínguez marcha mejor que nunca.

Pamela Franco y Christian Domínguez son padres de una niña. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco y Christian Domínguez son padres de una niña. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Pamela Franco habló sobre la relación que mantiene actualmente con Christian Domínguez y reveló que ambos han conseguido dejar atrás las diferencias que tuvieron en el pasado. La cantante de cumbia explicó que su principal prioridad es el bienestar de la hija que tienen en común, motivo por el que decidió dejar de lado cualquier rencilla personal con el artista.

Durante su participación en el programa 'Más espectáculos', la intérprete de 'Dile la verdad' dejó claro que, aunque puede tener opiniones distintas a las de su expareja, reconoce el lugar que ocupa como padre de su hija. En ese sentido, afirmó que espera que él pueda ser feliz, pues considera que su bienestar también repercute positivamente en la menor.

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Pamela Franco hace las pases con Christian Domínguez y le desea toda la felicidad

Pamela Franco reconoció que en algún momento existieron conflictos entre ella y Christian Domínguez, pero señaló que actualmente no guarda sentimientos negativos hacia el cantante de cumbia. Para la artista, las diferencias entre ambos deben quedar en segundo plano cuando se trata de garantizar un entorno favorable para su hija.

"Yo bajo la guardia por mi hija, soy capaz de todo por mi hija", manifestó al explicar la razón por la que decidió adoptar una postura más conciliadora. La intérprete también remarcó que Domínguez seguirá siendo el padre de la menor, independientemente de las discrepancias que puedan surgir entre los dos.

Pamela Franco también sorprendió al expresar un deseo particular para Christian Domínguez. "Que sea feliz, porque si es feliz, va a estar feliz mi hija", afirmó durante la entrevista. Con estas palabras, dejó en evidencia que su preocupación actual está centrada en la tranquilidad de la menor y no en las diferencias que ambos pudieron haber tenido.

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Pamela Franco feliz por acercamiento entre Christian Domínguez y su hija mayor

La actual pareja de Christian Cueva también se refirió a la situación familiar de Christian Domínguez y Melanie Martínez, madre de su hija mayor. La cantante destacó que existe un mejor entendimiento entre el líder de la Gran Orquesta Internacional y Camila, situación que recibió con agrado.

Además, consideró positivo que los adultos puedan mejorar sus vínculos familiares, especialmente cuando existen hijos involucrados y es necesario mantener una convivencia basada en el respeto.

"Nosotros como adultos podemos tener miles de diferencias, pero al final vamos a tener que calmarnos porque nuestra prioridad es sacar adelante a nuestros hijos", señaló.

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