Padre de familia fue asesinado a balazos frente a un jardín de niños en Chimbote cuando esperaba a su hijo: PNP sospecha de un ajuste de cuentas

Una salida escolar en Chimbote terminó en tragedia cuando Alexander Alejos Vega fue asesinado a balazos en su automóvil. | Foto: composición LR/Difusión

Una salida escolar en Chimbote terminó en tragedia cuando Alexander Alejos Vega fue asesinado a balazos en su automóvil. | Foto: composición LR/Difusión

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La salida de los escolares de un jardín de niños terminó en una escena de violencia en el pueblo joven La Victoria, en Chimbote. Alexander Alejos Vega, de 34 años, fue asesinado a balazos al mediodía cuando se encontraba dentro de su automóvil, hasta donde había llegado para esperar a su pequeño hijo.

El ataque ocurrió en plena vía pública y generó temor entre los familiares de los estudiantes, menores de edad, comerciantes y vecinos que estaban cerca del establecimiento. Los sujetos que dispararon contra el padre de familia huyeron después del homicidio, mientras agentes policiales llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias.

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Asesinato frente a jardín de niños en Chimbote desata pánico entre padres y escolares

Los disparos se produjeron mientras los escolares empezaban a salir del centro educativo. La situación provocó que varias personas buscaran refugio detrás de vehículos o corrieran para protegerse junto con sus familiares. Una comerciante relató que se encontraba trabajando con su hija, quien tiene una condición especial, cuando escuchó las detonaciones y decidió protegerla lanzándose al suelo.

La testigo describió la intensidad de la balacera y señaló que fueron varios disparos. El hecho también generó preocupación entre los habitantes de La Victoria debido a la presencia de otros colegios en los alrededores. Comerciantes de la zona reclamaron mayor presencia de policías y personal de serenazgo durante los horarios en que los estudiantes ingresan y salen de los centros educativos.

Se sospecha que el asesinato podría ser un ajuste de cuentas, aunque la hipótesis no está confirmada.

Policía analiza casquillos y cámaras para identificar a los responsables del crimen en La Victoria

Tras la huida de los atacantes, el cuerpo de Alejos Vega permaneció dentro de su vehículo. Los efectivos que acudieron a la escena realizaron las primeras diligencias y encontraron alrededor de diez casquillos de bala, los cuales fueron recogidos como parte de las evidencias del homicidio.

El Ministerio Público inició las diligencias para esclarecer el caso. La investigación contempla la recopilación de testimonios, la revisión de posibles imágenes de cámaras de seguridad y el análisis de los casquillos encontrados. La Policía Nacional evalúa, entre sus hipótesis, que el asesinato pueda tratarse de un ajuste de cuentas, aunque esta posibilidad todavía debe ser corroborada y las autoridades continúan trabajando para establecer el móvil e identificar a los responsables.