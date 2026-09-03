Kelly Portalatino se pronuncia tras atropellar a ciclista: "Hemos llegado a una conciliación legal"

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Kelly Portalatino, excongresista, se pronunció luego de impactar a un ciclista en el distrito de Cercado de Lima. A través de su cuenta de X, Portalatino compartió imágenes junto al ciudadano afectado y aseguró que ambas partes han llegado a una conciliación.

"Tal como se puede evidenciar en los registros fotográficos, hemos llegado a una conciliación legal y justa. El paciente se encuentra estable, lúcido y, con plena voluntad y consciencia, firmó el acuerdo respectivo. Este proceso se ha desarrollado en un marco de diálogo, respeto mutuo y empatía", señaló la excongresista.

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De acuerdo con su comunicado, la exparlamentaria socorrió al ciclista y garantizó su traslado. Asimismo, aseguró que se encuentra colaborando con las pesquisas correspondientes relacionadas con el caso.

La víctima del choque, identificada como Frank Espinoza Maurtua, sufrió una fractura en la región sacra de la columna.

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Fiscalía investiga a Portalatino

Tras registrarse el impacto, la Fiscalía anunció el inicio de las diligencias por el presunto delito de lesiones culposas. La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, dirigida por la fiscal Berenice Romero Ohama.

Como parte de estas investigaciones, se dispuso recoger los testimonios de los policías que participaron en la intervención, practicarle un dosaje etílico a la exlegisladora y realizar el reconocimiento médico-legal del ciudadano afectado.

El Ministerio Público también ordenó acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de la avenida Pacasmayo con el jirón Guillermo Dansey. Estos registros serán evaluados para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las circunstancias del impacto.