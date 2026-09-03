El testigo brindó su testimonio ante la Fiscalía mientras continúan las investigaciones. | Composición LR

El testigo brindó su testimonio ante la Fiscalía mientras continúan las investigaciones. | Composición LR

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Uno de los hombres encapuchados y vestidos con indumentaria policial que habría estado presente durante el cuádruple crimen y secuestro del empresario minero Jenns Lara Tantaquilla, en Trujillo, tenía acento “venezolano”, según la declaración de un testigo protegido ante la Fiscalía. El hombre, además, habría utilizado un arma de fuego para amenazar a las personas que, de manera involuntaria, lo trasladaron en un vehículo.

La declaración testimonial, difundida por Epicentro TV, corresponde a un hecho ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto, aproximadamente a las 2.10 a. m., pocas horas después de que se registrara el crimen. De acuerdo con el testimonio, el hombre habría vestido casco táctico, chaleco antibalas con un distintivo de la Policía y botines, por lo que aparentaba ser un efectivo policial.

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Testigo escuchó disparos y pasó por la escena del crimen

El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva, relató ante el Ministerio Público que aquella madrugada se encontraba en un restaurante junto con un primo. En determinado momento escucharon varias detonaciones.

“Se escucharon bajo, parecía con silenciador”, declaró, según el testimonio difundido. Tras ello, ambos abordaron un vehículo Nissan que uno de ellos había alquilado y pasaron por la zona donde se habría producido el ataque contra las víctimas. Posteriormente, giraron hacia la calle San Ildefonso, donde fueron detenidos por un sujeto vestido como policía.

El hombre llevaba una pistola en una funda y les pidió que lo trasladaran. Según el testigo, el supuesto agente se ubicó en el asiento posterior del vehículo. "Le preguntamos si debíamos seguir a alguien", relató. Sin embargo, el hombre permaneció en silencio. "Íbamos avanzando despacio, mirando a la gente, porque pensábamos que estaba siguiendo a alguien, pero volteé y me percaté de que él estaba mirando su celular", declaró.

Hombre vestido de policía les indicó hacia dónde dirigirse

El vehículo continuó su recorrido mientras el supuesto policía permanecía en silencio. La situación cambió cuando llegaron al término del Paseo de las Aguas.

El testigo aseguró que en ese punto observaron un patrullero con la circulina encendida. Las luces rojas eran visibles, por lo que le preguntaron al sujeto si quería reunirse con sus presuntos colegas.

"¿Allá están tus colegas, te dejamos allá?", le preguntaron. Según el testimonio, el hombre respondió: "No, hacia la izquierda". Fue en ese momento cuando el testigo advirtió un detalle que posteriormente comunicó a la Fiscalía: el sujeto tenía acento. "Ahí me percaté de que tenía el acento de venezolano", declaró.

Supuesto policía sacó su arma y amenazó a los ocupantes

El hombre finalmente pidió que lo dejaran en el pasaje Santa Rosa. Una vez detenido el vehículo, cambió de posición dentro de la unidad, sacó su pistola y apuntó hacia la parte delantera del automóvil.

"Ustedes no han visto nada, directito a su casa", habría dicho el sujeto, de acuerdo con la declaración. Después descendió del vehículo y permaneció unos instantes en una esquina del pasaje. El testigo y su acompañante se retiraron del lugar y posteriormente se comunicaron con el propietario del vehículo, a quien identificaron como un efectivo policial, para contarle lo ocurrido.

El dueño acudió a buscarlos y posteriormente regresaron hasta el punto donde habían dejado al sujeto.

"Lo llevamos a donde habíamos dejado al chamo y él se metió al pasaje, pero no sé hasta dónde habrá ido porque no lo vimos", relató el testigo.

¿Cómo estaba vestido el falso policía?

El testigo también proporcionó detalles sobre la indumentaria que llevaba el sujeto. Según su declaración, el hombre portaba casco táctico, chaleco antibalas táctico con un sticker que decía “Policía” y botines.

El declarante habría podido reconocer estos elementos debido a su experiencia como escolta. El hombre manifestó ante la Fiscalía que trabaja como escolta del renunciante alcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Mariños.

La declaración se suma a las diligencias que buscan determinar quiénes participaron en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo. La presencia de sujetos que habrían utilizado prendas policiales constituye uno de los elementos que deberá ser esclarecido por las autoridades como parte de la investigación.