Senadora de Fuerza Popular, minimiza pedido de piuranos ante Fenómeno del Niño: "Magia no se puede hacer"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La senadora de Fuerza Popular Karla Schaefer, respondió con sarcasmo al reclamo de la población piurana que exige mayor prevención frente al fenómeno del Niño, tras ser consultada por un periodista sobre las declaraciones del ministro de Agricultura, Marco Vinelli, quien aseguró que los trabajos de descolmatación en el río Piura garantizarán una capacidad hidráulica de 3.900 m³/s.

"Dime, cómo haces magia... tú no vas a tirarnos la responsabilidad de haber trabajado desde hace un año para darle mayor capacidad. Se está haciendo todos los refuerzos y por eso se han convocado a ellos. El Ejecutivo en estos momentos está sin caja en todos los ministerios. Te acabo de decir del MTC, tengo la maquinaria arriba pero no hay plata. Se está haciendo los esfuerzos (...) La presidenta Fujimori está haciendo todo lo que se puede hacer. Magia no se puede hacer. Lo hemos dicho desde el primer día que asumió la presidencia", declaró la senadora.

TE RECOMENDAMOS CERIMEDO VIAJÓ A LIMA PARA LA JURAMENTACIÓN DE KEIKO FUJIMORI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cuatro diputados de Juntos por el Perú pasarían a Fuerza Popular y dos a Renovación Popular

Cabe recordar que el ministro de Agricultura señaló este domingo en Latina que las intervenciones en el cauce del afluente piurano permitirán manejar un mayor volumen de agua y reducir el riesgo de inundaciones. El ingeniero César Alvarado, autor del Plan Integral del río Piura, sostuvo en Radio Cutivalú Piura que Vinelli miente al asegurar que la descolmatación permitirá alcanzar los 3.900 m³/s, pues según explicó, esa capacidad requiere además liberar el tapón ubicado en la zona de Chutuque para dar salida al agua hacia el mar. Alvarado precisó que el Plan Maestro fue diseñado para soportar cerca de 5.750 m³/s, muy por encima de la cifra que maneja el Ejecutivo.

Pese a este cuestionamiento técnico, Schaefer atribuyó las críticas a la falta de presupuesto y evitó referirse a las observaciones sobre la eficacia real de los trabajos que se ejecutan en el cauce del río.

PUEDES VER: Keiko Fujimori estuvo en Florida en gala con Damián Valenzuela y Fernando Cerimedo

Presupuesto 2027 deberá definir recursos para enfrentar los efectos del Fenómeno de El Niño

El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para 2027 asciende a S/266.506 millones y será sustentado ante el Pleno del Congreso por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Ambos también expondrán los proyectos de Ley de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero.

Dentro de la propuesta figura una Reserva de Contingencia de S/9.601 millones, destinada a cubrir gastos imprevistos durante el próximo año. La nota señala que estos recursos tienen libre disponibilidad y no cuentan con un destino específico definido de antemano.

El presupuesto también contempla S/31.221 millones para el servicio de la deuda pública, equivalente al 11,7% del total, mientras que la función Salud recibirá S/32.208 millones y Orden Público y Seguridad contará con S/15.338 millones. Estos montos serán parte del debate sobre las prioridades de gasto para 2027.