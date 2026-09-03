Papa León XIV tendrá una estatua de 14 metros en Perú: así será el gigantesco monumento que se levantará en el Callao

La obra tendrá una estructura metálica de 12 metros y un pedestal de 2, alcanzando una altura total de 14 metros. | Composición LR

La obra tendrá una estructura metálica de 12 metros y un pedestal de 2, alcanzando una altura total de 14 metros. | Composición LR

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El Callao tendrá próximamente un nuevo monumento dedicado al papa León XIV. Se trata de una escultura de 14 metros de altura que, una vez instalada, se convertirá en la estatua más alta del Perú dedicada a un sumo pontífice. La obra estará ubicada frente al mar, en el futuro Parque del Niño “Gaelito”, en la salida de la Costa Verde hacia Chucuito.

La iniciativa busca rendir homenaje al papa León XIV, cuyo nombre es Robert Prevost, y recordar el vínculo que mantiene con la comunidad chalaca. El actual pontífice estuvo al frente de la Diócesis del Callao como administrador apostólico durante la pandemia de la COVID-19, periodo en el que acompañó a los fieles mediante misas virtuales y acciones de apoyo dirigidas principalmente a las personas más vulnerables.

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¿Cómo será la estatua del papa León XIV?

La escultura tendrá una estructura metálica de 12 metros de altura, con un acabado tipo mármol, y estará colocada sobre un pedestal de 2 metros. En total, el monumento alcanzará los 14 metros.

Debido a su ubicación frente al mar, la estructura será diseñada para soportar cargas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, una característica necesaria para garantizar su estabilidad y seguridad.

La elaboración estará a cargo de los escultores Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe. Wong es escultor de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) y forma parte del taller de escultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En tanto, Gutiérrez es escultor y artesano peruano, formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diseño y artes visuales.

La construcción de la escultura será posible gracias a una donación de Caja Huancayo, iniciativa que fue aprobada por el Consejo de Regidores de la Municipalidad Provincial del Callao.

¿Por qué el Callao construirá una estatua de León XIV?

De acuerdo con la Municipalidad Provincial del Callao, el monumento busca reconocer la relación del papa León XIV con la población del Primer Puerto.

Durante la pandemia, cuando Prevost ejercía como administrador apostólico de la Diócesis del Callao, participó en actividades destinadas a acompañar espiritualmente a la población. Las misas virtuales y distintas acciones de apoyo permitieron mantener el contacto con los fieles durante una etapa marcada por las restricciones sanitarias y la emergencia provocada por la COVID-19.

Por ello, la municipalidad considera que la escultura podrá convertirse en un símbolo de fe, esperanza y unión para las familias chalacas.

Parque del Niño “Gaelito”: ¿dónde estará ubicada la escultura?

La estatua formará parte del futuro Parque del Niño “Gaelito”, un espacio multifuncional que será construido en la salida de la Costa Verde hacia Chucuito.

El parque llevará el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño de 4 años que falleció en marzo de 2026 luego de rescatar a su hermana durante un incendio ocurrido en el jirón Loreto.

El proyecto contempla la remodelación de áreas deportivas para la práctica de fútbol, vóley y básquet, además de más de 30 juegos infantiles, zonas pet friendly y otros espacios destinados a la recreación y convivencia familiar.

Según la Municipalidad Provincial del Callao, el nuevo espacio combinará actividades recreativas, deportivas, sociales y ambientales. La escultura de León XIV será uno de sus principales elementos.

“Esta obra será un motivo de orgullo para todos los chalacos y un nuevo espacio para encontrarnos como comunidad. Queremos que el Parque del Niño ‘Gaelito’ sea un lugar que transmita fe, esperanza y unión, y que esta escultura se convierta en un símbolo que acompañe a las familias del Callao”, afirmó el alcalde provincial César Pérez.

Estatua de León XIV estará lista antes de su visita al Perú

La culminación de la escultura está prevista con miras a la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026.

La presencia del pontífice genera expectativa en el Callao debido al vínculo que mantiene con la población del Primer Puerto. Existe además la posibilidad de que durante su permanencia en el país pueda recorrer las calles chalacas y visitar la provincia constitucional.

Con este proyecto, el Callao busca reunir en un mismo espacio tres elementos vinculados con su identidad reciente: la memoria de un niño chalaco, la historia del Primer Puerto y el vínculo de León XIV con la comunidad. La estatua de 14 metros se convertirá así en uno de los principales atractivos del futuro Parque del Niño “Gaelito”.