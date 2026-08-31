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Jóvenes de Nuevo Chimbote reciben orientación para prevenir la violencia en el noviazgo

Cerca de 50 estudiantes de la I.E. Cristo Amigo reflexionaron sobre señales de violencia y la importancia del respeto, confianza e igualdad.

Jóvenes de Nuevo Chimbote participaron en charla sobre relaciones saludables. Foto: difusión.
Jóvenes de Nuevo Chimbote participaron en charla sobre relaciones saludables. Foto: difusión.
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Cerca de medio centenar de estudiantes de la institución educativa Cristo Amigo, del distrito de Nuevo Chimbote, participaron ayer en una charla sobre prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo, desarrollada por la jueza Mariella Serrano Goicochea, magistrada integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de esta Corte Superior.

Con un lenguaje cercano a los adolescentes, la magistrada orientó a los estudiantes sobre la importancia de reconocer comportamientos que pueden convertirse en señales de violencia dentro de una relación. El encuentro permitió además un intercambio directo con los jóvenes, quienes plantearon sus inquietudes y participaron activamente durante la exposición.

PUEDES VER: Botón de Pánico: Corte del Santa protege a adultos mayores ante violencia familiar | Del Santa | La República

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La jueza Serrano Goicochea resaltó que generar estos espacios de diálogo con los adolescentes resulta fundamental para prevenir la violencia desde sus primeras manifestaciones, ayudándolos a construir relaciones afectivas basadas en el respeto, la confianza y la igualdad. La actividad forma parte de las acciones de sensibilización que desarrolla la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, que preside la jueza superior Dra. Anita Alva Vásquez.

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