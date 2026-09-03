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Reportan caída masiva de Chat GPT, Gemini, Claude y Grok: millones de usuarios afectados por fallas con la IA

Usuarios reportan dificultades para utilizar estos servicios, generando un aumento de quejas en redes sociales y en plataformas de monitoreo como Downdetector.

Caída de inteligencia artificial
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Las principales plataformas de inteligencia artificial atraviesan problemas este jueves 3 de septiembre de 2026. Miles de usuarios en distintas partes del mundo reportaron dificultades para utilizar ChatGPT, Claude y Grok, situación que ha generado una ola de reportes en redes sociales y plataformas de monitoreo como Downdetector.

Los inconvenientes no necesariamente afectan a todos los usuarios por igual. Mientras algunas personas encuentran completamente inaccesibles los servicios, otras pueden ingresar, pero experimentan errores, lentitud o interrupciones durante el uso de las herramientas.

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La interrupción simultánea de varios de los principales servicios de IA ha llamado especialmente la atención debido a la dependencia que millones de usuarios tienen actualmente de estas plataformas para tareas laborales, académicas, programación y generación de contenido.

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ChatGPT presenta errores

En el caso de ChatGPT, OpenAI registró este jueves una incidencia relacionada con su servicio. El historial oficial de la compañía señala que se detectaron altas tasas de error en ChatGPT Work Mode, aunque posteriormente el incidente fue marcado como resuelto.

La propia plataforma de estado de OpenAI advierte que sus métricas de disponibilidad son agregadas y que la experiencia puede variar dependiendo del tipo de cuenta, modelo utilizado y funciones específicas.

De esta manera, que algunos usuarios puedan utilizar ChatGPT con normalidad mientras otros reciben mensajes de error es compatible con una incidencia parcial del servicio.

Además, OpenAI había registrado otros inconvenientes durante los últimos días, entre ellos problemas para crear nuevas cuentas el 2 de septiembre. Este incidente fue solucionado posteriormente, según el registro oficial de la compañía.

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Claude y Grok también presentan problemas

La situación no se limita a ChatGPT. Claude, el chatbot desarrollado por Anthropic, también presentó problemas para algunos usuarios, mientras que Grok, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por xAI, registró igualmente reportes de interrupciones.

Reportes publicados este jueves señalan que usuarios de diferentes países encontraron dificultades para acceder a estas plataformas. También se han registrado inconvenientes con otras herramientas de IA, aunque la magnitud de las afectaciones puede variar según la región y el servicio.

Por el momento, no existe una explicación pública que confirme que las interrupciones de ChatGPT, Claude y Grok tengan una causa común. Por ello, no es posible afirmar que se trate de un único fallo que haya provocado la caída simultánea de las plataformas.

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La afectación no necesariamente es total. Algunos usuarios pueden continuar utilizando ChatGPT con normalidad, mientras que otros experimentan errores.

OpenAI informó en su página oficial de estado que actualmente sus sistemas aparecen operativos, aunque su historial registra la incidencia ocurrida durante las primeras horas de este jueves.

Por ello, si ChatGPT, Claude o Grok no cargan correctamente, presentan mensajes de error o no responden a las consultas, el problema podría estar relacionado con una incidencia temporal del servicio y no necesariamente con el dispositivo o conexión del usuario.

Hasta el momento, las compañías continúan trabajando para restablecer la normalidad en las funciones que presentan inconvenientes.

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