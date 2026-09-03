‘MAR Marketing’, de Loreto, no figura en el registro del JNE y su simulación de voto presenta información incompleta

Una serie de supuestas encuestas electorales viene circulando en Facebook con resultados sobre la intención de voto para el Gobierno Regional de Loreto y diferentes alcaldías provinciales y distritales de la región. Las publicaciones son atribuidas a MAR Marketing Investigación y Datos y se presentan bajo el rótulo de simulación de voto.

MAR Marketing

Una de ellas, difundida el 29 de agosto de 2026 en el medio Uranio TV , coloca a Fernando Meléndez en el primer lugar para el Gobierno Regional de Loreto, con 45%; seguido por Jorge Mera, con 14%; Olmex Escalante, con 12%; y Vladimir Chong, con 10%.

Encuestra atribuida a MAR Marketing

En el texto que acompaña la publicación, MAR Marketing señala que el estudio se habría realizado en las ocho provincias de Loreto y que el trabajo de campo comprendió Iquitos, Belén, Punchana, San Juan Bautista, Yurimaguas, San Lorenzo, Nauta, Requena, Contamana, Caballococha y Putumayo.

Asimismo, indica que se emplearon cédulas y ánforas para medir las preferencias electorales, que participaron 4.950 personas —a las que denomina universo, cuando debiera ser 'muestra'— y que el margen de error fue de ±2,5%.

Sin embargo, PerúCheck no encontró a MAR Marketing Investigación y Datos entre las encuestadoras registradas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un mandato legal para realizar estudios de intención de voto. Además, aunque la publicación consigna algunos datos metodológicos, omite información exigida por la normativa electoral para la difusión de este tipo de estudios.

MAR Marketing no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras

PerúCheck realizó una búsqueda en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones y no encontró una encuestadora registrada bajo la denominación MAR Marketing Investigación y Datos.

El REE permite consultar las encuestadoras vigentes, canceladas y sancionadas, así como aquellas que han sido identificadas difundiendo encuestas sin estar inscritas.

La inscripción no es un requisito meramente informativo. El Reglamento de estudios de intención de voto en periodo electoral establece que las encuestadoras debidamente inscritas en el REE son las únicas facultadas para elaborar encuestas de intención de voto y simulacros de votación destinados a su difusión durante un proceso electoral.

En febrero de 2026, además, el JNE aprobó un nuevo Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras . La norma precisa que la inscripción tiene naturaleza constitutiva y es la que concede a las encuestadoras autorización para publicar y difundir resultados de encuestas de intención de voto y simulacros de votación.

Por ello, PerúCheck consultó el registro oficial para determinar si MAR Marketing contaba con esta autorización. No se encontró una inscripción vigente bajo el nombre utilizado en sus publicaciones.

MAR Marketing ha difundido otras simulaciones de voto en Loreto

La publicación sobre el Gobierno Regional de Loreto no es la única de este tipo atribuida a MAR Marketing Investigación y Datos.

A través de una búsqueda inversa de imágenes, PerúCheck identificó una página de Facebook asociada a esta denominación que contiene diversas publicaciones presentadas como simulación de voto y encuesta para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

Entre las publicaciones revisadas figuran resultados correspondientes al Gobierno Regional de Loreto y a candidaturas en las provincias de Maynas, Loreto y Alto Amazonas, además de distritos como Belén, San Juan Bautista, Punchana, Manseriche e Indiana.

Las gráficas mantienen un formato similar: muestran fotografías de los candidatos, organizaciones políticas y porcentajes de preferencias electorales bajo denominaciones como primeros resultados y simulación de voto.

MAR Marketing

Por lo tanto, no se trata únicamente de una gráfica aislada que haya sido compartida por terceros: PerúCheck identificó diversas publicaciones electorales atribuidas a MAR Marketing Investigación y Datos.

La publicación presenta algunos datos, pero la información exigida está incompleta

En la publicación correspondiente al Gobierno Regional de Loreto sí aparecen algunos elementos metodológicos. MAR Marketing señala que participaron 4.950 personas, reporta un margen de error de ±2,5%, afirma que el estudio comprendió las ocho provincias de Loreto y menciona diferentes localidades donde habría realizado el trabajo de campo. También señala que utilizó cédulas y ánforas para recoger las preferencias electorales.

Sin embargo, estos datos no comprenden toda la información que el JNE exige que sea visible cuando se difunden encuestas electorales o simulacros de votación.

Según información oficial del organismo electoral, los medios que difunden una encuesta electoral o simulacro deben mostrar, entre otros elementos, el número de registro de la encuestadora en el REE, nombre de la encuestadora, financiación del estudio, tamaño de la muestra, margen de error, nivel de confianza, fecha del trabajo de campo, puntos de muestreo, página web y el cuestionario o cédula utilizada, según corresponda.

Tampoco se explica cómo fueron seleccionados los participantes

La publicación señala que el estudio tuvo un universo de 4.950 encuestados. Sin embargo, no explica en el contenido revisado qué procedimiento se empleó para seleccionar a estas personas ni cómo se distribuyeron entre las diferentes provincias y localidades mencionadas.

Esta información es relevante porque la ficha técnica establecida por el JNE contempla, además del tamaño de la muestra, el tamaño de la población objeto del estudio, nivel de representatividad de la muestra, tipo de muestreo aplicado y puntos de muestreo.

Por ello, a partir de la información difundida no es posible comprobar cómo se obtuvo la muestra ni evaluar su representatividad respecto del electorado de Loreto.

PerúCheck solicitó precisiones a MAR Marketing Investigación y Datos

PerúCheck se comunicó con MAR Marketing Investigación y Datos para conocer sus descargos y solicitar información sobre la metodología empleada en la simulación de voto difundida el 29 de agosto.

Este medio consultó si MAR Marketing se encuentra inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE bajo otra denominación o razón social y, de ser así, cuál es su número de registro.

También solicitó la ficha técnica completa del estudio, incluyendo el tamaño de la población objeto del estudio, tamaño y distribución de la muestra, método de muestreo, nivel de confianza, representatividad, fechas del trabajo de campo y financiación.

Hasta el cierre de esta verificación, PerúCheck no recibió respuesta.

Conclusión

MAR Marketing Investigación y Datos difundió una simulación de voto que coloca a Fernando Meléndez con 45% de las preferencias para el Gobierno Regional de Loreto. Sin embargo, PerúCheck no encontró a MAR Marketing Investigación y Datos bajo esa denominación en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Además, la publicación revisada no consigna toda la información exigida para la difusión de estos estudios. Por estos motivos, PerúCheck califica la validez de los resultados difundidos por MAR Marketing Investigación y Datos como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.