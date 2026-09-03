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Cultivos en riesgo: Lluvias propiciadas por El Niño podrían afectar el 60% de la producción en Piura

Las altas temperaturas ya afectan el desarrollo de los principales cultivos de la región, pero la situación se podría agravar con la ocurrencia de precipitaciones, según alertó una especialista del Senamhi.

Cultivos de Piura en riesgo de ser afectados gravemente por El Niño
Cultivos de Piura en riesgo de ser afectados gravemente por El Niño | Composición LR / Andina
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El fenómeno El Niño amenaza la agricultura en Piura. La especialista regional del Senamhi, Ninell Dedios Mimbela, alertó que hasta el 60% de la producción de diversos cultivos podría verse severamente afectada ante un incremento de las precipitaciones influenciadas por el evento climático.

En diálogo con la Agencia Andina, aseguró que las altas temperaturas actuales ya impactan el desarrollo de los principales cultivos de la región, pero adelantó que el escenario podría agravarse si se presentan lluvias durante las etapas críticas de producción.

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¿Cuáles son los impactos actuales del fenómeno El Niño en la agricultura de Piura?

Según la especialista, en algunas zonas de la región se registran anomalías térmicas de entre 4° y 5°C, con temperaturas de hasta 36 °C. Dichas condiciones, agregó, alteran procesos como la floración, el cuajado y la maduración de los cultivos, lo que afecta principalmente a pequeños agricultores que por sus bajos recursos no pueden implementar tecnologías de adaptación.

El cultivo más vulnerable es el mango, que registra alrededor del 30% de floración, pese a que requiere temperaturas de 17°C a 18°C para una floración natural adecuada. Si hubiesen lluvias en diciembre, hasta el 60% de los campos de mango Kent podría quedar expuesto a hongos y enfermedades, afectando la calidad y comercialización del fruto, según Dedios.

Otros cultivos que podrían verse afectados por El Niño en Piura

En la lista de riesgo también se encuentran el limón con cerca de 30% de floración debido al calor, lo que podría reducir la oferta y elevar los precios; el arroz, que ve acelerado el desarrollo de su cultivo por las altas temperaturas y podría aumentar su vulnerabilidad a plagas y lluvias durante la cosecha; así como el banano, la uva, el arándano, el palto y el algodón.

De acuerdo con la especialista, el impacto podría extenderse a los precios de los alimentos, el empleo, el transporte y las exportaciones, en especial si las lluvias afectan carreteras, drenes y otras vías de comunicación. Ante ello, informó que el Senamhi continuará realizando un monitoreo meteorológico y fenológico, mediante estaciones, observación de campo, drones e imágenes multiespectrales.

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