HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Senamhi alerta dificultades para navegar en Loreto: ríos amazónicos seguirán bajando hasta mediados de septiembre

La temporada de vaciante mantiene en descenso los niveles de los principales ríos amazónicos. El Huallaga y el Nanay se encuentran en umbral naranja, mientras la aparición de bancos de arena complica el transporte fluvial.

Niveles de ríos en Loreto generan dificultades para navegación fluvial
Niveles de ríos en Loreto generan dificultades para navegación fluvial | Foto: Senamhi
Escuchar
Resumen
Compartir

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que los principales ríos amazónicos de Loreto continuarán descendiendo de forma progresiva hasta mediados de septiembre, en el marco de la temporada de vaciante. La reducción del nivel del agua ya genera dificultades para la navegación fluvial por la aparición de bancos de arena.

Al 25 de agosto, el río Huallaga alcanzó los 111,79 metros sobre el nivel del mar en la estación Lagunas, por debajo de su nivel normal de 112,50 metros, y se ubicó en umbral naranja. En la misma categoría se encuentra el río Nanay, que registró 123,09 metros en la estación Santa María de Nanay.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Paro de 48 horas por alza de combustible: CGTP Loreto inicia movilización y exige subsidio general

lr.pe

El Amazonas también presenta niveles inferiores a sus valores habituales. En la estación ENAPU Perú registró 109,37 metros sobre el nivel del mar, frente a un nivel normal de 109,93 metros, por lo que se mantiene en umbral amarillo.

En tanto, el río Marañón alcanzó los 117,81 metros en la estación San Regis, por encima de su nivel normal de 116,69 metros, aunque permanece igualmente en umbral amarillo, según el monitoreo hidrológico del Senamhi.

Recuperación recién hacia fin de año

El organismo prevé que los niveles de los ríos amazónicos mantengan su tendencia descendente hasta mediados de septiembre. Después se producirán fluctuaciones, mientras que la recuperación se proyecta hacia noviembre y diciembre.

Sin embargo, el Senamhi indicó que los niveles se mantendrían predominantemente por debajo de lo normal durante ese periodo. Ante este escenario, recomendó a las autoridades y a la población mantenerse informadas a través de sus reportes y avisos oficiales, mientras continúa el monitoreo de los principales ríos de la Amazonía.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Lima llegará a 29 °C! Senamhi alerta aumento de temperaturas hasta el 31 de agosto: estos distritos serán los más afectados

¡Lima llegará a 29 °C! Senamhi alerta aumento de temperaturas hasta el 31 de agosto: estos distritos serán los más afectados

LEER MÁS
¿Cómo será el verano 2027 en Lima? Senamhi advierte picos históricos de temperatura por el fenómeno El Niño

¿Cómo será el verano 2027 en Lima? Senamhi advierte picos históricos de temperatura por el fenómeno El Niño

LEER MÁS
¡Sigue el calor! Senamhi prevé continuidad de altas temperaturas en Lima Metropolitana: hasta 28 °C

¡Sigue el calor! Senamhi prevé continuidad de altas temperaturas en Lima Metropolitana: hasta 28 °C

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

Feriado por Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: ¿habrá fin de semana largo para los trabajadores de los sectores público y privado?

LEER MÁS
Alerta roja de Cenepred: más de 9 millones de peruanos en riesgo muy alto por desbordes, huaicos y sequías ante El Niño

Alerta roja de Cenepred: más de 9 millones de peruanos en riesgo muy alto por desbordes, huaicos y sequías ante El Niño

LEER MÁS
Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

Ingreso libre al Parque de Las Leyendas: adultos mayores tendrán acceso gratis este sábado 29 de agosto

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025