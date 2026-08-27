Senamhi alerta dificultades para navegar en Loreto: ríos amazónicos seguirán bajando hasta mediados de septiembre

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que los principales ríos amazónicos de Loreto continuarán descendiendo de forma progresiva hasta mediados de septiembre, en el marco de la temporada de vaciante. La reducción del nivel del agua ya genera dificultades para la navegación fluvial por la aparición de bancos de arena.

Al 25 de agosto, el río Huallaga alcanzó los 111,79 metros sobre el nivel del mar en la estación Lagunas, por debajo de su nivel normal de 112,50 metros, y se ubicó en umbral naranja. En la misma categoría se encuentra el río Nanay, que registró 123,09 metros en la estación Santa María de Nanay.

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El Amazonas también presenta niveles inferiores a sus valores habituales. En la estación ENAPU Perú registró 109,37 metros sobre el nivel del mar, frente a un nivel normal de 109,93 metros, por lo que se mantiene en umbral amarillo.

En tanto, el río Marañón alcanzó los 117,81 metros en la estación San Regis, por encima de su nivel normal de 116,69 metros, aunque permanece igualmente en umbral amarillo, según el monitoreo hidrológico del Senamhi.

Recuperación recién hacia fin de año

El organismo prevé que los niveles de los ríos amazónicos mantengan su tendencia descendente hasta mediados de septiembre. Después se producirán fluctuaciones, mientras que la recuperación se proyecta hacia noviembre y diciembre.

Sin embargo, el Senamhi indicó que los niveles se mantendrían predominantemente por debajo de lo normal durante ese periodo. Ante este escenario, recomendó a las autoridades y a la población mantenerse informadas a través de sus reportes y avisos oficiales, mientras continúa el monitoreo de los principales ríos de la Amazonía.