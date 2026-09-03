Mientras tanto, Javier Milei se prepara para un mensaje en cadena nacional, cuya coordinación se realizó con la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia del Estado | AFP

Mientras tanto, Javier Milei se prepara para un mensaje en cadena nacional, cuya coordinación se realizó con la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia del Estado | AFP

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Donald Trump volvió a poner en duda el respaldo tradicional de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas, horas antes del mensaje que Javier Milei prepara para una cadena nacional. El mandatario estadounidense evitó confirmar si Washington apoyaría a Londres ante un eventual conflicto por la soberanía y cuestionó la capacidad militar británica.

La nueva postura de Trump se suma a sus declaraciones del lunes, cuando afirmó que podía revisar la posición estadounidense respecto de la soberanía del archipiélago si el Reino Unido no aumentaba su gasto de defensa dentro de la OTAN. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", afirmó el presidente.

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Reprocha al Reino Unido por no ayudar en Irán

En una entrevista con GB News, Trump recordó la guerra de Malvinas de 1982 y señaló que los británicos "se comportaron muy bien" y "las recuperaron con bastante firmeza". Sin embargo, evitó comprometer un respaldo actual ante una eventual disputa militar.

"El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que era hace 20 o 25 años. Ha pasado mucho tiempo", declaró. Después añadió una duda sobre la capacidad de Londres para afrontar un nuevo enfrentamiento. "No sé si ustedes están preparados para hacer eso. Simplemente, no sé si ustedes tienen la capacidad para hacerlo", dijo.

Trump vinculó además su posición con el conflicto entre EE. UU. e Irán. Criticó al Reino Unido por no aportar apoyo militar a Washington y señaló que Londres obtiene una parte importante de su petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Según el presidente estadounidense, pidió primero a la OTAN y luego al primer ministro Keir Starmer el envío de buques, pero Reino Unido no respondió a esa solicitud.

Milei prepara un mensaje en cadena nacional

Mientras Trump volvía a referirse al archipiélago, Javier Milei preparaba un mensaje por cadena nacional cuyo contenido se mantuvo bajo reserva. Hasta ese momento, solo se había informado que la intervención tendría lugar a las 21:00, hora de Argentina.

La preparación estuvo coordinada con la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, y con la Secretaría de Inteligencia del Estado, dirigida por Cristian Auguadra. El mandatario también habría mantenido reuniones previas vinculadas con el mensaje.

El Gobierno argentino no difundió detalles sobre el contenido. La presencia de un empresario británico en la Casa Rosada el miércoles, bajo estricta reserva, también formó parte del contexto previo a la alocución.

Londres reafirma que las islas son británicas

En tanto, la ministra laborista Anna Turley ratificó la posición de Londres. "Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas", afirmó.

La postura oficial de Estados Unidos permanece en una situación de neutralidad sobre la soberanía. Washington reconoce la administración británica de facto, pero no adopta una postura sobre cuál de los dos países posee el derecho soberano sobre el territorio.

Argentina plantea cada año su reclamo de diálogo ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, aunque esa vía no ha producido un acuerdo.

La falta de una confirmación clara por parte de Trump generó además reacciones en la prensa británica. The Telegraph, Daily Express y The Independent publicaron titulares sobre la posibilidad de que Washington reduzca o modifique su respaldo a Londres.