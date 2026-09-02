Machu Picchu: Camino Inca reabre este sábado 5 de septiembre tras huaicos y deslizamientos

La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp confirmaron la reapertura tras evaluar las condiciones de seguridad de las rutas afectadas por las lluvias de agosto. | Foto: Andina/Composición LR

La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp confirmaron la reapertura tras evaluar las condiciones de seguridad de las rutas afectadas por las lluvias de agosto. | Foto: Andina/Composición LR

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El ingreso de turistas al Camino Inca hacia Machu Picchu se reanudará este sábado 5 de septiembre, luego de permanecer restringido debido a los daños ocasionados por huaicos, deslizamientos y lluvias inusuales registrados en agosto. La reapertura fue confirmada por la Dirección de Cultura de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), tras una evaluación de las condiciones de seguridad en la red ancestral.

Las afectaciones se produjeron principalmente después de los eventos registrados los días 17 y 18 de agosto, cuando el incremento de las lluvias provocó la activación de quebradas, crecida de riachuelos, inundaciones y erosión de suelos en distintos sectores. También se reportaron daños en pontones y servicios higiénicos ubicados en los campamentos utilizados por los visitantes durante el recorrido hacia la ciudadela inca.

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Camino Inca a Machu Picchu | PeruRail

Rutas 1, 2 y 3 del Camino Inca fueron inspeccionadas antes de la reapertura

Antes de autorizar el retorno de los visitantes, especialistas realizaron una inspección técnica en las rutas 1, 2 y 3 del Camino Inca. En la evaluación participaron representantes de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, el Instituto Nacional de Defensa Civil y la entidad cultural encargada de la administración del patrimonio en la región.

La revisión se desarrolló hasta el último fin de semana y permitió verificar las condiciones de los tramos afectados por los fenómenos registrados durante agosto. La evaluación formó parte de las acciones necesarias para habilitar nuevamente el tránsito turístico en este acceso a Machu Picchu, después de varias semanas destinadas a atender los daños y recuperar las condiciones necesarias para el desplazamiento de los visitantes.

Trabajos de mantenimiento continuarán para reforzar la seguridad de los visitantes

Aunque el acceso será restablecido desde el sábado 5 de septiembre, las labores en la ruta no concluirán con la reapertura. Personal de la Dirección de Cultura de Cusco y del Sernanp continuará ejecutando trabajos de mantenimiento en algunos sectores del Camino Inca, con apoyo de pobladores de la comunidad de Huayllabamba.

Las instituciones también acordaron desarrollar medidas de corto, mediano y largo plazo frente a las afectaciones producidas por la actividad geodinámica de determinadas quebradas. Estas acciones estarán orientadas a reducir los riesgos vinculados a posibles nuevos eventos y mantener condiciones adecuadas para quienes recorran la red. La Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp mantendrán además las intervenciones necesarias para asegurar el funcionamiento del camino ancestral y preservar la seguridad de los turistas durante su ingreso a Machu Picchu.