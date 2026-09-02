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Turista se salva de milagro tras caerle un árbol encima mientras descansaba en la Plazoleta Regocijo de Cusco

Una rama de un antiguo árbol de Q’euña se desprendió por los fuertes vientos y cayó sobre Doris Chicoma Reyes, quien sufrió lesiones leves. La mujer recibió atención médica y luego fue dada de alta.

Turista se salva milagrosamente de ser aplastada por rama de árbol en Cusco
Turista se salva milagrosamente de ser aplastada por rama de árbol en Cusco | Foto: captura Nueva Tv Nacional
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Una turista nacional se salvó de una tragedia luego de que una rama de un antiguo árbol de Q’euña se desprendiera y cayera sobre ella mientras descansaba en una banca de la Plazoleta Regocijo, en el centro histórico de Cusco. El hecho ocurrió alrededor de las 3.10 p. m. del martes 1 de septiembre, frente a la Municipalidad Provincial del Cusco.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la rama cayó de forma repentina sobre Doris Chicoma Reyes, natural de Lima, quien se encontraba acompañada de su hija y yerno. La visitante sufrió lesiones leves y personal de Serenazgo la trasladó al Hospital de Contingencia para recibir atención médica.

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Ciclista logró escapar

Las imágenes también muestran que un ciclista cruzaba la plazoleta cuando ocurrió el desprendimiento. El hombre logró desviarse a tiempo y evitó que la rama lo alcanzara, por lo que resultó ileso.

Tras la emergencia, efectivos de la Policía Nacional y personal municipal acudieron al lugar para auxiliar a la turista y restringir la zona afectada. La caída ocurrió en un espacio de constante tránsito de ciudadanos y visitantes, ubicado a media cuadra de la Plaza Mayor del Cusco.

Evalúan poda

Luego del incidente, la Municipalidad Provincial del Cusco coordinó con su Gerencia de Medio Ambiente el retiro de la rama y anunció evaluaciones para determinar la poda de otros sectores vulnerables del árbol.

No es la primera vez que ocurre un incidente similar en la Plazoleta Regocijo. En enero de 2022, una rama de un sauce llorón también cayó en este espacio público, mientras que en otros puntos de la ciudad se registraron casos similares durante los últimos años.

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