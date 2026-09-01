Calor extremo en la costa: Senamhi activa alerta roja ante temperaturas de hasta 36 °C en setiembre

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que la temperatura diurna aumentará de moderada a extrema intensidad en la costa peruana del martes 1 al jueves 3 de setiembre, llegando a alcanzar valores de hasta 36 °C en algunos sectores de esta región.

En nuevos avisos meteorológicos, el organismo también informó que en la selva norte y centro y en la sierra habrá un incremento de estos registros de moderada a fuerte intensidad. En total, son 26 regiones en alerta por las condiciones anticipadas por el Senamhi.

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Alerta roja por calor extremo en la costa

Según el Senamhi, en la costa se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/H, principalmente durante horas de la tarde. No obstante, no se descarta la ocurrencia de lluvias localizadas en la costa norte.

Para este 1 de setiembre, se estiman temperaturas máximas entre 29 °C y 36 °C en la costa norte, valores entre 24 °C y 26 °C en la costa central y registros entre 22 °C y 29°C en la costa sur. En tanto, se esperan temperaturas máximas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 17 °C y 29 °C en la sierra central, y registros entre 14 °C y 27 °C en la sierra sur.

Según el ente, podrían verse afectados los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

La selva también tendrán incremento de temperaturas

El organismo precisó que en la selva norte y centro continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, hasta el 2 de setiembre. En este caso, que abarca a regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali, se prevén temperaturas máximas entre 31 °C y 38 °C en la selva norte, y próximos a los 36 °C en la selva centro.

Asimismo, se proyecta escasa cobertura nubosa durante el día, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), así como ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. No se descarta, sin embargo, la ocurrencia de chubascos.