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Indecopi multa a Móvil Bus con S/75.000 por no exhibir tarifario y entregar boletos con letras muy pequeñas

El organismo confirmó la sanción contra la empresa de transporte tras corroborar las irregularidades encontradas durante una visita a su local en Chachapoyas, Amazonas, en marzo de 2024.

Indecopi multa a Móvil Bus en segunda instancia administrativa
Indecopi multa a Móvil Bus en segunda instancia administrativa | Composición LR / Andina / Móvi Bus
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La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi multó a la empresa de transporte Móvil Bus S.A.C. tras comprobar que no exhibía el tarifario de precios para sus servicios y que los boletos entregados a los usuarios contenían caracteres de tamaño inferior al mínimo exigido por ley. La sanción, impuesta en segunda y última instancia administrativa, asciende a 13,78 UIT, equivalentes a S/75.790.

La penalidad se originó a partir de una supervisión realizada en marzo de 2024 en el establecimiento de la empresa en Chachapoyas, Amazonas, por parte de personal de la sede regional del Indecopi. Durante la inspección, se constató que los consumidores no contaban con un listado visible de tarifas que les permitiera conocer con anticipación los precios de los pasajes y encomiendas para tomar una decisión informada.

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Dos infracciones detectadas

Según el Indecopi, esta situación fue corroborada durante el procedimiento y se determinó que el proveedor infringió el numeral 5.1 del artículo 5 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por lo que fue sancionado con 6,89 UIT.

Asimismo, se verificó que los boletos de viaje contenían textos impresos con caracteres de un tamaño inferior a los 3 milímetros, mínimo establecido para garantizar que las condiciones contractuales sean legibles para los usuarios. Esto ameritó otra multa de 6,89 UIT por infracción del literal d) del artículo 47 del citado código.

Ordenan medidas correctivas

Además de la sanción económica, el organismo dispuso como medidas correctivas que Móvil Bus implemente un tarifario visible en su local de Chachapoyas y adecue el tamaño de los textos en sus boletos para que alcancen el mínimo legal exigido.

De este modo, la Sala ratificó la decisión emitida en primera instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de San Martín, la cual se encarga de evaluar presuntas conductas infractoras incurridas en Amazonas. El Indecopi precisó que, si bien este pronunciamiento corresponde a la segunda y última instancia administrativa de la institución, la compañía puede impugnar la sanción en la vía judicial.

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