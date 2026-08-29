Estudiante de COAR en Perú viajará a la NASA | Composición LR / Minedu / Andina

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El talento y la perseverancia de Nayelli Anhaly Mesta Mescua la llevarán a la NASA. La estudiante del quinto grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Lima Provincias fue seleccionada entre más de 2.000 niñas de colegios públicos y privados del país para participar en una misión académica en el Kennedy Space Center de la NASA, en Estados Unidos.

La joven, quien participó en el programa internacional 'Ella es Astronauta' (She is Astronauta), impulsado por la Fundación She Is, superó un exigente proceso que culminó con la selección de 20 estudiantes de América Latina. Ahora, aguarda su viaje con las mejores expectativas. "Esta experiencia representa una gran oportunidad para mí. Espero aprender mucho y, sobre todo, inspirar a otras niñas y jóvenes a confiar en sus capacidades", señaló.

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Estudiante peruana recibirá formación en EE. UU.

Durante cuatro meses, las seleccionadas participarán en clases, talleres y mentorías. El proceso culminará con una semana de inmersión académica en el Kennedy Space Center de la NASA, en la que conocerán de cerca el mundo de la exploración espacial.

Nayelli Mescua espera llevar el nombre del COAR y del Perú a un escenario internacional y ser un ejemplo de inspiración para otros estudiantes como ella. "Quiero regresar con nuevos conocimientos para compartirlos con mis compañeros y motivar a más estudiantes a explorar la ciencia y plantearse grandes metas", expresó.

Minedu destaca el talento de estudiantes peruanos

En una nota de prensa, el Ministerio de Educación (Minedu) resaltó que este logro refleja el talento de los estudiantes de los COAR, quienes desarrollan sus capacidades y representan al Perú a nivel nacional e internacional tras recibir una formación integral y de excelencia académica.

El talento peruano se cruzó esta vez con el programa Ella es Astronauta, que busca empoderar a niñas y adolescentes mediante una formación en áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), y el fortalecimiento de su liderazgo y habilidades para la vida. El resultado son las oportunidades de desarrollo que tendrán alumnas como Nayelli Mescua.