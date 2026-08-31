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Presidente de la Corte de Piura participa en misa por Santa Rosa de Lima

David Correa Castro participó en la ceremonia religiosa junto a autoridades civiles, militares, policiales y representantes de instituciones de Piura.

David Correa Castro participó en misa por Santa Rosa de Lima. Foto: difusión.
David Correa Castro participó en misa por Santa Rosa de Lima. Foto: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participó en la Santa Misa con motivo de la Solemnidad de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, en una ceremonia que congregó a autoridades civiles, militares, policiales y representantes de diversas instituciones de la región.

La celebración eucarística fue oficiada por monseñor Luciano Maza Huamán, arzobispo metropolitano de Piura y Tumbes, quien destacó la vida y legado de Santa Rosa de Lima, primera santa de América, como ejemplo de fe, servicio y entrega al prójimo.

PUEDES VER: Corte de Piura brinda orientación y apoyo a adultos mayores durante su semana jubilar | piura | La República

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En la ceremonia también estuvieron presentes los diputados de la República Félix Chang Apuy y Miguel Huamán Cornejo; la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo, entre otras autoridades e invitados.

La participación del titular de la Corte de Piura reafirma el compromiso institucional de fortalecer los vínculos de respeto y colaboración con las instituciones de la región.

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