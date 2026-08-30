Santa Rosa de Lima: ¿cómo llegar al santuario este 30 de agosto? ATU anuncia rutas y desvíos

ATU dio a conocer los desvíos del servicio del Corredor Azul y Morado para este 30 de agosto | Composición LR | Silvana Quiñonez

ATU dio a conocer los desvíos del servicio del Corredor Azul y Morado para este 30 de agosto | Composición LR | Silvana Quiñonez

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Este domingo, 30 de agosto, miles de fieles acudirán al santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima. Ante la gran afluencia de personas y los posibles cierres de vías, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó cuáles son las alternativas de transporte público para llegar a este punto de la capital.

La entidad precisó que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima operarán en sus horarios habituales durante el feriado. No obstante, algunas rutas tendrán modificaciones debido a las restricciones de tránsito dispuestas por la Policía Nacional del Perú (PNP).



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Recorridos Alternos por Santa Rosa de Lima

Metropolitano: estaciones Tacna

Los usuarios que lleguen desde el norte o el sur de Lima podrán utilizar los servicios regulares A y C del Metropolitano. Ambos tienen parada en la estación Tacna, ubicada a pocos metros del santuario de Santa Rosa de Lima.

Esta alternativa permitirá a los pasajeros descender cerca del recinto religioso y continuar el recorrido a pie.

Corredor Azul tendrá desvíos

El corredor Azul modificará temporalmente su recorrido debido a los cierres de vías. Sus servicios circularán por las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, entre otras arterias.

La ATU informó que se habilitarán paraderos temporales para facilitar el desplazamiento de los pasajeros. Estos estarán ubicados en la plaza Dos de Mayo y en la intersección de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola.

Los usuarios deberán tomar en cuenta estas modificaciones antes de iniciar su viaje, especialmente durante las horas de mayor concentración de fieles.

Corredor Morado llegará hasta Pizarro

Las personas que se movilicen desde San Juan de Lurigancho podrán utilizar el servicio 412 del corredor Morado. Sin embargo, este servicio solo llegará hasta el paradero Pizarro.

Desde ese punto, los pasajeros tendrán que continuar el trayecto caminando durante algunas cuadras hasta llegar al santuario.

¿Dónde bajar si viaja en transporte convencional?

La ATU también informó sobre los puntos donde podrán descender los pasajeros que utilicen transporte convencional:

Vía Evitamiento: paradero Rayito de Sol.

paradero Rayito de Sol. Jirón Virú: paradero Salitral, a la altura de la avenida Tacna.

paradero Salitral, a la altura de la avenida Tacna. Avenida Pizarro: paradero Pizarro.

Desde estos puntos, los usuarios deberán continuar a pie hacia el santuario.

PNP estará a cargo del cierre de vías

La Policía Nacional del Perú será la institución encargada de disponer los cierres de vías, de acuerdo con la cantidad de personas que acudan al santuario y las condiciones del tránsito en la zona.

La ATU señaló que, si se establecen nuevos desvíos o modificaciones en las rutas, estos serán comunicados oportunamente a través de sus canales oficiales.

Por ello, se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y considerar tiempo adicional para completar sus desplazamientos durante la jornada.