Es falsa la cita que atribuye a César Hildebrandt elogios a Pedro Castillo y comparaciones con Churchill, Kennedy y Alan García

LO FALSO:

César Hildebrandt comparó a Pedro Castillo con Winston Churchill, John F. Kennedy y Alan García, destacando su inteligencia, carisma y capacidad de expresión.

LO VERDADERO:

La frase atribuida a Hildebrandt no fue publicada ni pronunciada por el periodista. La cita surgió de una publicación realizada en X por una cuenta falsa que se hacía pasar por Vladimir Cerrón.

Eloy Marchán, periodista de Hildebrandt en sus trece, desmintió la supuesta declaración y el propio César Hildebrandt negó haber realizado esas comparaciones.

En el marco de la reciente disputa entre el periodista César Hildebrandt y Damián Valenzuela, empresario y amigo cercano de la presidenta, ha vuelto a circular en redes sociales una antigua frase que se atribuye al director del semanario Hildebrandt en sus trece. Las publicaciones sostienen que Hildebrandt habría dicho: “Pedro Castillo es inteligente como Churchill, carismático como Kennedy y locuaz como García”, en referencia al expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, esta supuesta declaración no corresponde a una afirmación realizada por el periodista y se trata de un bulo que ya había sido desmentido anteriormente.

Publicación viralizada. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La frase no fue pronunciada ni escrita por César Hildebrandt. Su origen se remonta a una publicación en X realizada por un usuario que utilizaba una cuenta falsa para hacerse pasar por el dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Desde esa cuenta se difundió la supuesta declaración de Hildebrandt, sin presentar ninguna evidencia que demostrara que el periodista realmente había hecho esas afirmaciones.

Captura de la publicación original en X, actualmente no disponible. Foto: La República

Posteriormente, X suspendió la cuenta desde la que se publicó originalmente el contenido, por lo que la publicación dejó de estar disponible en la plataforma. Sin embargo, la frase continuó circulando mediante capturas de pantalla y publicaciones de otros usuarios, quienes reprodujeron la supuesta declaración como si se tratara de una cita real, pese a que su origen ya había sido desmentido.

La cuenta de X ya fue suspendida. Foto: X

Además, en 2022, César Hildebrandt, en comunicación con Verificador de La República, negó haber realizado esa comparación o pronunciado las expresiones que se le atribuían. Por su parte, Eloy Marchán, periodista de Hildebrandt en sus trece, también desmintió que la frase hubiera sido difundida por el director del semanario o a través de alguno de los canales oficiales del medio.

Eloy Marchán desmiente el bulo a través de X. Foto: X

Verificador de La República ya había desmentido este bulo en enero de 2022, cuando la frase comenzó a circular luego de la entrevista que César Hildebrandt realizó al entonces presidente Pedro Castillo.

Verificación de La República. Foto: Verificador de la República

Conclusión

En el contexto de la reciente disputa entre César Hildebrandt y Damián Valenzuela, se difundió una frase que atribuía al periodista una comparación entre Pedro Castillo y los exmandatarios Winston Churchill, John F. Kennedy y Alan García. Sin embargo, la frase no fue pronunciada ni escrita por Hildebrandt, sino que surgió de una publicación realizada desde una cuenta falsa en X que se hacía pasar por Vladimir Cerrón. Además, el propio periodista y miembros de Hildebrandt en sus trece desmintieron la atribución. El bulo ya había sido desmentido por el Verificador de La República en enero de 2022, cuando la frase comenzó a circular tras la entrevista de Hildebrandt al entonces presidente Pedro Castillo.