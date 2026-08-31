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Perú presenta la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para dirigir la Organización Internacional del Trabajo

La postulación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye la exposición de propuestas ante los 187 países miembros este 23 de septiembre. La elección se realizará mediante voto secreto el 16 de noviembre y la nueva gestión asumirá sus funciones en octubre de 2027.

Perú presenta la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para dirigir la OIT.
Perú presenta la candidatura del excanciller Javier González-Olaechea para dirigir la OIT. | Foto: Cancillería
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El Gobierno presentó formalmente la candidatura del exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, para ocupar la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el periodo 2027-2032.

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La solicitud se tramitó a través de la Representación Permanente del Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. De acuerdo con el procedimiento oficial, las elecciones se llevarán a cabo mediante votación secreta y la nueva gestión asumirá el cargo a partir del 1 de octubre de 2027.

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Golzáles-Olaechea cuenta con trayectoria en el sector público y en organismos internacionales. El excanciller se desempeñó anteriormente como alto funcionario en la OIT y como asesor de Javier Pérez de Cuéllar, diplomático peruano y exsecretario general de las Naciones Unidas.

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En el ámbito nacional, ocupó cargos en la Cancillería, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas.

Para este proceso electoral, el candidato presentó un plan de trabajo enfocado en los problemas actuales del mercado laboral. Su propuesta lleva por título "Una vida digna en la Era Disruptiva". De acuerdo con la información transmitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), este plan busca modernizar la OIT.

"[La propuesta] ofrece una visión holística del presente y de los retos futuros, conocimiento de la OIT, experiencia de Estado, comprensión del mundo del trabajo y capacidad de negociación para conducir a dicho organismo internacional compartiendo sus valores y principios para una vida digna. Su compromiso es: renovar sin dividir, reformar sin debilitar y anticipar para proteger".

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Antes de la fecha de votación, el proceso establece una etapa de presentación pública de los planes de gobierno de los aspirantes. El próximo 23 de septiembre, los candidatos sustentarán sus propuestas en Ginebra ante el pleno del Consejo de Administración de la OIT y los representantes de los 187 países miembros que integran dicha entidad.

Las reuniones oficiales de exposición de propuestas estarán a cargo del actual presidente del referido consejo, Matthew Wilson. Para garantizar el acceso público a estas exposiciones, las sesiones se transmitirá en vivo mediante las plataformas y canales oficiales de la organización internacional.

Image

Comunicado del MRE sobre postulación del excanciller Javier Gonzáles-Oalechea a la jefatura de la OIT.

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