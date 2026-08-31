¿Cómo se logró la liberación del empresario minero Jenss Lara en Trujillo? Esto dice el ministro de Defensa

Rafael Belaúnde reveló detalles sobre el trabajo de inteligencia que permitió la captura de implicados en el secuestro de empresario minero. | Foto: composición LR

Rafael Belaúnde reveló detalles sobre el trabajo de inteligencia que permitió la captura de implicados en el secuestro de empresario minero. | Foto: composición LR

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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, explicó que la inteligencia operativa y la triangulación de teléfonos celulares permitieron a la Policía ubicar inmuebles y obtener testimonios que contribuyeron a la captura de cinco presuntos integrantes de Los Pulpos, investigados por el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla en Trujillo.

Según indicó, entre los detenidos figuran los cuatro sujetos que participaron en el ataque vestidos como policías y un presunto operador logístico, quien habría proporcionado el vehículo, las armas y la indumentaria utilizada por los delincuentes. Durante las diligencias de la madrugada, los agentes también encontraron estos materiales.

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“Esto se ha logrado con inteligencia operativa, con triangulaciones de teléfonos celulares. No nos olvidemos que uno de los líderes de la banda criminal Los Pulpos está fugado en Chile y él mantiene comunicaciones con uno de estos detenidos”, declaró Belaúnde a Canal N. El ministro añadió que, a partir de esa triangulación, las autoridades lograron geolocalizar un domicilio y ampliar las diligencias a otras viviendas, donde recogieron testimonios.

Tras ser consultado sobre un posible pago de los familiares para lograr la liberación del empresario, el titular de Defensa evitó confirmar esa versión y señaló que el caso continúa bajo investigación. “Lo que puedo decir es que toda la negociación, la parte de la captura de los delincuentes y la liberación de la persona secuestrada ha participado efectivos de la Policía”, manifestó.

¿Liberado o rescatado?

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza también se refirió a las circunstancias en las que Jenss Lara recuperó su libertad. Consultado sobre un eventual pago, señaló: “En todo secuestro tiene que haber una negociación. Yo no tengo la información, yo me preocupo por la integridad. En la investigación se dirá si se pagó o no”.

Detenidos por el asesinato y secuestro de empresario en Trujillo.

El jefe policial se limitó a indicar que el empresario fue liberado tras una negociación y evitó revelar mayores detalles sobre el operativo. “En este momento la Policía no les va a abrir todas las técnicas que utiliza”, declaró a los medios.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú calificó la intervención como un rescate. A través de sus redes sociales, informó: “Tras un trabajo operativo desplegado en diferentes puntos de Trujillo, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró ubicar y liberar sano y salvo al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla”.

Según información de los altos mandos policiales, el empresario habría sido liberado a la altura de la carretera Huanchaco, al norte de Trujillo.

Tras la conferencia de prensa en la que la Policía confirmó la captura de los cinco presuntos implicados y la liberación de Jenss Lara, el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, también evitó confirmar la versión sobre un supuesto pago por su rescate. El alto mando señaló que cualquier desembolso deberá ser acreditado formalmente durante las investigaciones de la Fiscalía y la Policía, y añadió que las fuerzas del orden aplicaron “procedimientos especiales” durante las operaciones.

Cinco detenidos

Los cinco intervenidos fueron ubicados en los distritos de El Porvenir y Chepén y, según la información policial, serían parte de la banda criminal Los Pulpos.

Se trata de Frank Quezada Cruz (23), alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quezada (19), alias “Juliacho”; César García Rivera (20), alias “Bolacho”; Ángel Bocanegra Linares (19), alias “Folo”; y José Cherrepe Dávila (18), alias “Ares”.