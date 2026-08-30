Accidentes de tránsito: más de 10.000 emergencias se registraron en Perú durante 2026

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El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atendió más de 10.000 emergencias relacionadas con accidentes de tránsito en lo que va de 2026, según información del Ministerio de Salud (Minsa). De ese total, 3.631 casos requirieron el despacho de una ambulancia para brindar atención médica en el lugar o trasladar a los pacientes a un establecimiento de salud.

La cifra se conoce en el marco de la Semana de la Educación Vial y vuelve a poner el foco en las dificultades que enfrentan las unidades de emergencia para desplazarse por las calles cuando atienden accidentes. El Minsa recordó que los conductores deben facilitar el paso de las ambulancias que circulen con las luces y sirenas activadas.

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El traslado puede verse afectado por la congestión vehicular, la falta de espacio y la demora de algunos conductores en despejar la ruta. Estas situaciones pueden retrasar la llegada de los equipos médicos a personas que requieren atención urgente.

Ambulancias tardan alrededor de 14 minutos

De acuerdo con los datos difundidos por el Minsa, el tiempo promedio de llegada de una ambulancia del SAMU es de aproximadamente 14 minutos. Además, el 61% de las atenciones se concreta después de los 10 minutos.

Frente a una emergencia, las autoridades recomiendan a los conductores mantener libres las intersecciones y evitar bloquear el recorrido de las ambulancias. Cuando una unidad se aproxima con señales audibles y visibles, los vehículos deben facilitar su desplazamiento de manera segura.

La atención oportuna resulta especialmente relevante en los accidentes de tránsito, debido a que las lesiones pueden requerir intervención médica inmediata o un traslado rápido a un hospital.

¿Cuáles son los distritos con más llamadas al SAMU?

Los distritos que concentran la mayor cantidad de llamadas atendidas por el servicio son Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y Comas.

En paralelo, el Gobierno de Keiko Fujimori aprobó un régimen excepcional que permite a determinados infractores pagar solo el 10% del valor de sus multas de tránsito y transporte, lo que representa una reducción de hasta 90%. La medida contempla exclusiones para algunas infracciones, entre ellas las relacionadas con conducir en estado de ebriedad, informalidad y agresiones contra inspectores. Sin embargo, genera cuestionamientos por el estado del tráfico en el país.

La ciudadanía puede comunicarse gratuitamente con la Línea 106 del SAMU ante una urgencia o emergencia médica. La llamada es evaluada por médicos reguladores, quienes determinan la respuesta que corresponde según la gravedad del caso.