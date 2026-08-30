HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Accidentes de tránsito: más de 10.000 emergencias se registraron en Perú durante 2026

Más de 3.600 casos requirieron el envío de una ambulancia. Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Surco y Comas concentran la mayor cantidad de llamadas.

Ambulancias del SAMU atienden emergencias ocasionadas por accidentes de tránsito en Lima.
Ambulancias del SAMU atienden emergencias ocasionadas por accidentes de tránsito en Lima. | Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atendió más de 10.000 emergencias relacionadas con accidentes de tránsito en lo que va de 2026, según información del Ministerio de Salud (Minsa). De ese total, 3.631 casos requirieron el despacho de una ambulancia para brindar atención médica en el lugar o trasladar a los pacientes a un establecimiento de salud.

La cifra se conoce en el marco de la Semana de la Educación Vial y vuelve a poner el foco en las dificultades que enfrentan las unidades de emergencia para desplazarse por las calles cuando atienden accidentes. El Minsa recordó que los conductores deben facilitar el paso de las ambulancias que circulen con las luces y sirenas activadas.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

El traslado puede verse afectado por la congestión vehicular, la falta de espacio y la demora de algunos conductores en despejar la ruta. Estas situaciones pueden retrasar la llegada de los equipos médicos a personas que requieren atención urgente.

PUEDES VER: Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

lr.pe

Ambulancias tardan alrededor de 14 minutos

De acuerdo con los datos difundidos por el Minsa, el tiempo promedio de llegada de una ambulancia del SAMU es de aproximadamente 14 minutos. Además, el 61% de las atenciones se concreta después de los 10 minutos.

Frente a una emergencia, las autoridades recomiendan a los conductores mantener libres las intersecciones y evitar bloquear el recorrido de las ambulancias. Cuando una unidad se aproxima con señales audibles y visibles, los vehículos deben facilitar su desplazamiento de manera segura.

La atención oportuna resulta especialmente relevante en los accidentes de tránsito, debido a que las lesiones pueden requerir intervención médica inmediata o un traslado rápido a un hospital.

PUEDES VER: Asesinan a cuatro personas dentro de una camioneta en Trujillo y se llevan al propietario: atacantes habrían fingido ser policías

lr.pe

¿Cuáles son los distritos con más llamadas al SAMU?

Los distritos que concentran la mayor cantidad de llamadas atendidas por el servicio son Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y Comas.

En paralelo, el Gobierno de Keiko Fujimori aprobó un régimen excepcional que permite a determinados infractores pagar solo el 10% del valor de sus multas de tránsito y transporte, lo que representa una reducción de hasta 90%. La medida contempla exclusiones para algunas infracciones, entre ellas las relacionadas con conducir en estado de ebriedad, informalidad y agresiones contra inspectores. Sin embargo, genera cuestionamientos por el estado del tráfico en el país.

La ciudadanía puede comunicarse gratuitamente con la Línea 106 del SAMU ante una urgencia o emergencia médica. La llamada es evaluada por médicos reguladores, quienes determinan la respuesta que corresponde según la gravedad del caso.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tragedia en la Panamericana Norte: 2 muertos deja choque entre bus interprovincial y auto colectivo

Tragedia en la Panamericana Norte: 2 muertos deja choque entre bus interprovincial y auto colectivo

LEER MÁS
Policía atropella y mata a joven estudiante de odontología en Pueblo Libre: motocicleta no tenía placa ni SOAT

Policía atropella y mata a joven estudiante de odontología en Pueblo Libre: motocicleta no tenía placa ni SOAT

LEER MÁS
Cuatro muertos y un herido grave deja choque frontal en la vía Juliaca-Calapuja de Puno

Cuatro muertos y un herido grave deja choque frontal en la vía Juliaca-Calapuja de Puno

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

LEER MÁS
Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
Asesinan a cuatro personas dentro de una camioneta en Trujillo y secuestran a empresario minero: atacantes habrían fingido ser policías

Asesinan a cuatro personas dentro de una camioneta en Trujillo y secuestran a empresario minero: atacantes habrían fingido ser policías

LEER MÁS
¿Dónde habría un terremoto de hasta 8,8 en Perú? IGP identifica estas zonas de alto riesgo sísmico

¿Dónde habría un terremoto de hasta 8,8 en Perú? IGP identifica estas zonas de alto riesgo sísmico

LEER MÁS
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025