Feriado por Santa Rosa de Lima: ¿a qué hora abre el santuario y cómo ingresar al Pozo de los Deseos y a las misas?
Miles de fieles se reunirán el domingo 30 de agosto en el Santuario de Santa Rosa de Lima para celebrar a la patrona del Perú. Se espera una asistencia superior a 50.000 personas.
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Miles de fieles acudirán este domingo 30 de agosto al Santuario de Santa Rosa de Lima, en el Cercado de Lima, para participar en las actividades religiosas por la festividad de la patrona del Perú. Las autoridades estiman una asistencia de al menos 50.000 personas, por lo que se han establecido horarios, circuitos peatonales y medidas especiales de seguridad para ordenar el ingreso.
El Pozo de los Deseos podrá visitarse entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., mientras que las misas se celebrarán cada hora desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Los accesos para ambas actividades serán independientes y los asistentes deberán respetar las rutas señaladas para evitar aglomeraciones alrededor del santuario.
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Santa Rosa de Lima 2026: horarios para ingresar al Pozo de los Deseos y asistir a misa
Los devotos que quieran depositar sus cartas en el Pozo de los Deseos podrán ingresar desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Para agilizar el recorrido, la Municipalidad de Lima distribuirá más de 2.000 cartas impresas y lapiceros entre las personas que esperen en la fila, de modo que puedan escribir sus peticiones antes de llegar al recinto.
Las misas, en cambio, comenzarán a las 5:00 a. m. y continuarán cada hora hasta las 10:00 p. m. Además de las actividades religiosas, durante el sábado 29 y domingo 30 de agosto habrá una feria de postres tradicionales peruanos en el parque ubicado frente al templo, con atención desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.
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¿Cómo serán los circuitos de acceso al santuario de Santa Rosa y qué calles deberán usar los fieles?
Quienes se dirijan al Pozo de los Deseos deberán ingresar por una puerta provisional ubicada en la primera cuadra de la avenida Tacna. La fila comenzará en el jirón Callao y podría extenderse hasta la Plaza Unión. Luego del recorrido, la salida será obligatoriamente por la calle Conde de Superunda.
El circuito para las misas será diferente: la cola se formará desde el Rímac hacia la avenida Tacna y los asistentes saldrán nuevamente por esta vía. Ambos recorridos no estarán conectados dentro del santuario, por lo que quien desee participar en las dos actividades tendrá que acudir al inicio de la fila correspondiente. Las autoridades también recomiendan llegar sin vehículo, debido a los cierres viales y al carácter peatonal del perímetro.