Detienen a director de colegio tras muerte de alumno aplastado por pared en Iquitos

Elías Grandez Zegarra fue detenido al interior de las instalaciones del Hospital Regional de Loreto | Composición LR

Elías Grandez Zegarra fue detenido al interior de las instalaciones del Hospital Regional de Loreto | Composición LR

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El director de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, Elías Grandez Zegarra, fue detenido en las instalaciones del Hospital Regional de Loreto, en Iquitos, en calidad de investigado, tras la muerte del estudiante Taylor Yaicate Ricopa, de 18 años. El joven falleció luego de sufrir un paro cardíaco tras quedar atrapado bajo un muro de concreto que se desplomó dentro del plantel.

El caso es investigado por las autoridades, mientras se desarrollan diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

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Hasta los exteriores de la morgue, el representante de la Defensoría del Pueblo, Abel Chiroque, informó que las diligencias se iniciaron desde tempranas horas y comprenden inspecciones en el colegio, el hospital donde fue atendido el estudiante y la sede de Medicina Legal del Ministerio Público, donde se realiza la necropsia correspondiente.

El funcionario defensorial también señaló que se recogieron las denuncias directas de los padres de familia. Según sus testimonios, los estudiantes venían realizando labores de construcción y demolición dentro del colegio desde la semana pasada.

Los familiares sostienen que estos trabajos, considerados de alto riesgo, habrían sido impuestos por integrantes de la plana docente como una condición para mejorar las calificaciones de los alumnos en algunas asignaturas. De acuerdo con sus versiones, durante estas actividades incluso se habrían utilizado combas y motosierras.

Fiscalía inspecciona colegio

Ante estas denuncias, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), realizó una inspección en las instalaciones de la institución educativa.

El objetivo de las diligencias es recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y contrastar las versiones proporcionadas por la dirección del colegio y los padres de familia.

La detención de Elías Grandez Zegarra se produce mientras continúan las investigaciones para determinar si existió alguna responsabilidad por las condiciones en las que se realizaban los trabajos dentro del plantel y si se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes.

En tanto, el segundo estudiante que resultó afectado durante el incidente continúa recibiendo atención médica en el Hospital Regional de Loreto.

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del desplome del muro, así como las responsabilidades que correspondan por la muerte del estudiante.