HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Amigo de Keiko Fujimori envía carta notarial a César Hildebrandt | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Detienen a director de colegio tras muerte de alumno aplastado por pared en Iquitos

El menor falleció por un paro cardíaco tras quedar atrapado bajo un muro que se desplomó en el colegio, que es objeto de investigación por parte de las autoridades para esclarecer el accidente.

Elías Grandez Zegarra fue detenido al interior de las instalaciones del Hospital Regional de Loreto
Elías Grandez Zegarra fue detenido al interior de las instalaciones del Hospital Regional de Loreto | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El director de la institución educativa Petronila Perea de Ferrando, Elías Grandez Zegarra, fue detenido en las instalaciones del Hospital Regional de Loreto, en Iquitos, en calidad de investigado, tras la muerte del estudiante Taylor Yaicate Ricopa, de 18 años. El joven falleció luego de sufrir un paro cardíaco tras quedar atrapado bajo un muro de concreto que se desplomó dentro del plantel.

El caso es investigado por las autoridades, mientras se desarrollan diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI CONFIRMÓ CITA EN SPA TOMYKO Y MINISTROS LA DELATAN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Hasta los exteriores de la morgue, el representante de la Defensoría del Pueblo, Abel Chiroque, informó que las diligencias se iniciaron desde tempranas horas y comprenden inspecciones en el colegio, el hospital donde fue atendido el estudiante y la sede de Medicina Legal del Ministerio Público, donde se realiza la necropsia correspondiente.

El funcionario defensorial también señaló que se recogieron las denuncias directas de los padres de familia. Según sus testimonios, los estudiantes venían realizando labores de construcción y demolición dentro del colegio desde la semana pasada.

Los familiares sostienen que estos trabajos, considerados de alto riesgo, habrían sido impuestos por integrantes de la plana docente como una condición para mejorar las calificaciones de los alumnos en algunas asignaturas. De acuerdo con sus versiones, durante estas actividades incluso se habrían utilizado combas y motosierras.

PUEDES VER: Un escolar muerto y otro herido tras colapso de pared en obras en colegio de Iquitos: trabajaban por nota

lr.pe

Fiscalía inspecciona colegio

Ante estas denuncias, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), realizó una inspección en las instalaciones de la institución educativa.

El objetivo de las diligencias es recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y contrastar las versiones proporcionadas por la dirección del colegio y los padres de familia.

La detención de Elías Grandez Zegarra se produce mientras continúan las investigaciones para determinar si existió alguna responsabilidad por las condiciones en las que se realizaban los trabajos dentro del plantel y si se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes.

En tanto, el segundo estudiante que resultó afectado durante el incidente continúa recibiendo atención médica en el Hospital Regional de Loreto.

La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del desplome del muro, así como las responsabilidades que correspondan por la muerte del estudiante.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un escolar muerto y otro herido tras colapso de pared en obras en colegio de Iquitos: trabajaban por nota

Un escolar muerto y otro herido tras colapso de pared en obras en colegio de Iquitos: trabajaban por nota

LEER MÁS
Coronel PNP Juan Carlos Montúfar es herido de bala durante operativo contra traficantes de terrenos en Iquitos

Coronel PNP Juan Carlos Montúfar es herido de bala durante operativo contra traficantes de terrenos en Iquitos

LEER MÁS
Papa León XIV llegará a Pucallpa para hablar de los desafíos de la Amazonía y los pueblos indígenas

Papa León XIV llegará a Pucallpa para hablar de los desafíos de la Amazonía y los pueblos indígenas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP septiembre 2026: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990, 18846, 26790 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Escolar murió apuñalado tras visitar a sus excompañeros en Huancayo: su madre denuncia que era víctima de bullying

Escolar murió apuñalado tras visitar a sus excompañeros en Huancayo: su madre denuncia que era víctima de bullying

LEER MÁS
Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 25 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 25 de agosto de 2026: último sismo, epicentro y reporte del IGP

LEER MÁS
¿No atendieron tu queja en el banco? Indecopi multa a tres entidades por impedir reclamos y las multa con más de S/280.000

¿No atendieron tu queja en el banco? Indecopi multa a tres entidades por impedir reclamos y las multa con más de S/280.000

LEER MÁS
El Niño golpeará con mayor fuerza a 10 regiones, alerta Indeci: más de 1,2 millones estarían expuestos

El Niño golpeará con mayor fuerza a 10 regiones, alerta Indeci: más de 1,2 millones estarían expuestos

LEER MÁS
Cronograma de pagos al sector público septiembre 2026: fechas para cobro de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos al sector público septiembre 2026: fechas para cobro de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025