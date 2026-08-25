Es falso que este video muestre a manifestantes del actual paro de 48 horas en Iquitos intentando voltear una mototaxi con sus ocupantes dentro: Las imágenes son antiguas

A raíz del reciente paro de 48 horas anunciado en Iquitos por el alza del combustible, la minería ilegal y los constantes cortes de electricidad, se difundió un video que muestra a un grupo de manifestantes intentando voltear una mototaxi con sus ocupantes dentro. Las publicaciones que acompañan las imágenes señalan que los pasajeros serían mujeres trans y que el hecho estuvo a punto de desencadenar un incidente mayor. El video comenzó a circular nuevamente en redes sociales en el contexto de las recientes protestas, aunque las imágenes no corresponden a esta movilización.

Descripción que acompaña al video viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook y registra más de 71.000 visualizaciones, 1.300 ‘Me gusta’ y ha sido compartida más de 70 veces.

Publicación con más alcance. Foto: Facebook

Sin embargo, esta afirmación es falsa. Una búsqueda inversa de las imágenes permitió encontrar el mismo video publicado el 26 de marzo de este año, meses antes del actual paro de 48 horas convocado en Iquitos. La publicación original ubica las imágenes en el contexto de las protestas registradas durante ese mes, por lo que el video no corresponde a la movilización actual. De esta manera, las imágenes de un hecho ocurrido meses atrás fueron reutilizadas para atribuirlas a las recientes protestas en la ciudad.

El mismo video ya había sido publicado el 26 de marzo de este año. Foto: Facebook

Nota de La República sobre el paro de transportistas en Iquitos del 26 de marzo. Foto: La República

En ese sentido, aunque el video es auténtico y muestra un hecho ocurrido durante una protesta en Iquitos, no está relacionado con el reciente paro de 48 horas. Las imágenes fueron registradas en marzo de 2026 y corresponden a las protestas y movilizaciones que se desarrollaron en la ciudad durante ese mes.