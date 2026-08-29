Investigadores peruanos descubren vestigios de una antigua edificación inca en Huaman Orco, Cajamarca, en el marco del Proyecto Wancasanga 2026, que busca esclarecer su función logística. | Foto: Agencia Andina

Investigadores peruanos descubren vestigios de una antigua edificación inca en Huaman Orco, Cajamarca, en el marco del Proyecto Wancasanga 2026, que busca esclarecer su función logística. | Foto: Agencia Andina

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Investigadores de Perú hallaron vestigios de una antigua edificación del sistema logístico del Tahuantinsuyo en la cumbre Huaman Orco (o Chauchabamba), dentro del valle de Condebamba, Cajamarca. Los trabajos de campo se ubican en la zona denominada Wancasanga, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, según informó la Agencia Andina.

Esas labores corresponden a la primera etapa del Proyecto de Investigación Arqueológica Wancasanga 2026, bajo la dirección de Jerry Solano Calderón y con patrocinio del gobierno local distrital. Los hallazgos preliminares sugieren un espacio destinado al acopio y gestión de insumos. No obstante, los especialistas aclaran que la naturaleza exacta del conjunto deberá corroborarse conforme avancen los análisis de arquitectura, cerámica y otros materiales recuperados.

¿Qué revela el inédito hallazgo de posibles colcas incas en Cajamarca?

Durante la primera exploración sistemática en los sectores C y D del asentamiento, especialistas documentaron doce estructuras circulares dispuestas en forma de medialuna dentro de la Unidad de Excavación 02. A pocos metros, en la Unidad de Excavación 01, la Agencia Andina confirmó el descubrimiento de un edificio aislado provisto de un par de ductos diseñados para regular el flujo de ventilación interna.

Respecto al sistema técnico, Oswaldo Ezeta Latoche, integrante del proyecto arqueológico, explicó que estos ductos poseen muros laterales elaborados con bloques canteados y parcialmente careados, los cuales ostentan cubiertas de grandes lajas. "Esta configuración habría permitido la circulación de aire en el interior de las estructuras", señaló el arqueólogo. Tal arquitectura coincide con los depósitos tradicionales identificados a lo largo del Qhapaq Ñan, donde los vanos facilitaban la conservación de insumos perecederos.

La ubicación del recinto responde a una estricta planificación territorial. El investigador Solano precisó que los recintos se localizan "hacia el extremo oeste del sector C, una zona expuesta a una mayor incidencia de los vientos", factor que optimizaba el rendimiento de los canales. La integración de altitud, corrientes eólicas y diseño imperial sostiene la hipótesis preliminar sobre la función de este importante complejo de almacenamiento.

¿Qué hallazgos complementarios revelan la importancia de Wancasanga para el imperio incaico?

Un recinto del sitio arqueológico albergaba restos de un aríbalo, cántaro tradicional usado para transportar o conservar insumos. Esta vasija vincula directamente la estructura con la administración imperial del Tahuantinsuyo, aunque los especialistas evaluarán su datación exacta y contexto antes de emitir un veredicto definitivo sobre el complejo.

La trascendencia de esta investigación radica en que la infraestructura de acopio garantizó la estabilidad política y económica estatal. "Las colcas permitían reunir y administrar excedentes destinados a funcionarios, trabajadores, mensajeros y tropas, además de sostener mecanismos de distribución ante situaciones de escasez", señala un informe técnico del Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura del Perú. Esos depósitos en el territorio norteño aportarían datos clave sobre la integración con el valle de Condebamba.

Las excavaciones contemporáneas reactivan el registro topográfico que inició José Pineda Quevedo en 1989 sobre patrones habitacionales precolombinos. El proyecto combina el aporte científico con la participación comunitaria de los vecinos de Chauchabamba y el respaldo gráfico del Museo Yachayhuasi de Cajabamba, alianza estratégica que facilitará precisar la antigüedad operacional del espacio y sus nexos con asentamientos vecinos como Ichabamba.