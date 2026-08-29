Luis Dyer responsabiliza a la prensa de Ucayali no difundir crisis en el sistema de salud

Dyer trasladó la responsabilidad a la prensa de Pucallpa de no informar y reclamar por mejoras en el sistema de salud en su región. Foto: Minsa

Dyer trasladó la responsabilidad a la prensa de Pucallpa de no informar y reclamar por mejoras en el sistema de salud en su región. Foto: Minsa

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El ministro de Salud, Luis Dyer, responsabilizó a la prensa de Ucayali por no difundir la crisis de salud en la región durante una visita a Pucallpa. Un periodista le preguntó qué solución concreta llevó tras 30 días en el cargo frente a las pésimas condiciones de los hospitales de la región.

El ministro no respondió con medidas específicas. En cambio, dijo que le indignaba que la situación "sea un secreto" porque, según él, nunca fue expuesta públicamente.

TE RECOMENDAMOS AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El cruce se dio en un contexto tenso. El periodista le recordó que la precariedad del sistema de salud Pucallpa no era un dato oculto. "Todos sabíamos, ministro", le respondió. Dyer insistió en su postura y preguntó por qué, si todos conocían el problema, nadie reclamó ni exigió cambios a tiempo.

La respuesta del titular de Salud generó incomodidad entre los presentes. Dyer afirmó que la indignación no debía recaer solo en el Gobierno. Sostuvo que la prensa también tenía responsabilidad en visibilizar estas carencias. Pidió que los medios "apoyen" a sacar adelante estos casos, en lugar de señalar únicamente al Ministerio de Salud.

Como parte de su recorrido, Dyer visitó el Hospital Regional de Pucallpa, el centro de salud 9 de Octubre, el centro de salud Nuevo Paraíso, el Hospital Amazónico de Yarinacocha y el centro de salud Campo Verde.