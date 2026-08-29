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Gisela Valcárcel, símbolo de la Teletón, confirmó que ya no conducirá este evento benéfico, que se realizará este 11 y 12 de septiembre. La popular 'Señito' explicó que pese a ya no trabaja en América Televisión y puso a un lado sus diferencias con Fernando Muñiz, el CEO del canal, ella iba a animar la actividad por los niños y niñas beneficiadas. Sin embargo, sucedieron cosas que escapan de sus manos.

Gisela Valcárcel, quien sorprendió con sus condiciones para reunirse con Magaly Medina, contó que, incluso, este año viajó a Miami para reunirse con Don Francisco y con gente de la franquicia de la Teletón para desarrollar ideas que sumen a la causa. “Teletón es algo que nos debe unir a todos los peruanos. Yo y muchas de las personas que han participado, sí hemos visto lo que se hace con el dinero de los peruanos. Si hemos visto cómo se ayuda”, aseguró la conductora de televisión.

Gisela Valcárcel no va más en la Teletón

El viernes 28 de agosto, Gisela Valcárcel llegó al pódcast 'Sin más que decir' para donar impresionante monto a la Teletón 2026 y para contar la verdadera razón por la que no conducirá el evento. Según dijo, el sábado 8 de agosto, ella se reunió con quien dirige la Teletón Perú y recién ese día se enteró que no querían que su hija Ethel Pozo sea parte del evento. Días después, se dio cuenta que a ambas las habían vetado.

“Pasan los días, vuelvo a conversar y lo que me entero es que Ethel y yo somos incómodas en el canal. A mí no me habían invitado primero, solamente que él quiso ser generoso. Yo no estuve, pero me lo han contado tal cual y lo estoy contando tal cual”, manifestó Gisela Valcárcel sobre la decisión de dejar afuera de la Teletón 2026 a madre e hija.

En otro momento, Gisela Valcárcel contó que no tenía pensado revelar lo que se enteró por el bien de la Teletón, sin embargo, Ethel Pozo se adelantó al decidir contar su verdad. “Este año no estaré en Teletón, pero quiero decirle a las anclas de Teletón que lo tienen que hacer extraordinariamente, que el Perú los va a ayudar a sus niños y, además, van a tener una serie de opciones para participar. Era una revancha del canal y creo que el canal no va a quedarse con los brazos cruzados, por supuesto. Y ojalá que todo esto vaya a favor de los niños de Teletón”, añadió.