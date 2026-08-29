HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Gisela Valcárcel confirma que no conducirá la Teletón 2026 y revela la fuerte razón: “Me lo han contado”

Gisela Valcárcel afirma que tanto ella como su hija Ethel Pozo fueron vetadas de la Teletón 2026 y aseguró que esta decisión fue una revancha del canal.

Gisela Valcárcel confirma su ausencia como conductora de la Teletón 2026, un evento benéfico programado para el 11 y 12 de septiembre. Foto: Youtube/Q+ Network
Gisela Valcárcel confirma su ausencia como conductora de la Teletón 2026, un evento benéfico programado para el 11 y 12 de septiembre. Foto: Youtube/Q+ Network | Foto: Youtube/Q+ Network
Escuchar
Resumen
Compartir

Gisela Valcárcel, símbolo de la Teletón, confirmó que ya no conducirá este evento benéfico, que se realizará este 11 y 12 de septiembre. La popular 'Señito' explicó que pese a ya no trabaja en América Televisión y puso a un lado sus diferencias con Fernando Muñiz, el CEO del canal, ella iba a animar la actividad por los niños y niñas beneficiadas. Sin embargo, sucedieron cosas que escapan de sus manos.

Gisela Valcárcel, quien sorprendió con sus condiciones para reunirse con Magaly Medina, contó que, incluso, este año viajó a Miami para reunirse con Don Francisco y con gente de la franquicia de la Teletón para desarrollar ideas que sumen a la causa. “Teletón es algo que nos debe unir a todos los peruanos. Yo y muchas de las personas que han participado, sí hemos visto lo que se hace con el dinero de los peruanos. Si hemos visto cómo se ayuda”, aseguró la conductora de televisión.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel acepta juntarse con Magaly Medina, pero le exige inesperadas condiciones: “En mi casa y por mi streaming”

lr.pe

Gisela Valcárcel no va más en la Teletón

El viernes 28 de agosto, Gisela Valcárcel llegó al pódcast 'Sin más que decir' para donar impresionante monto a la Teletón 2026 y para contar la verdadera razón por la que no conducirá el evento. Según dijo, el sábado 8 de agosto, ella se reunió con quien dirige la Teletón Perú y recién ese día se enteró que no querían que su hija Ethel Pozo sea parte del evento. Días después, se dio cuenta que a ambas las habían vetado.

“Pasan los días, vuelvo a conversar y lo que me entero es que Ethel y yo somos incómodas en el canal. A mí no me habían invitado primero, solamente que él quiso ser generoso. Yo no estuve, pero me lo han contado tal cual y lo estoy contando tal cual”, manifestó Gisela Valcárcel sobre la decisión de dejar afuera de la Teletón 2026 a madre e hija.

En otro momento, Gisela Valcárcel contó que no tenía pensado revelar lo que se enteró por el bien de la Teletón, sin embargo, Ethel Pozo se adelantó al decidir contar su verdad. “Este año no estaré en Teletón, pero quiero decirle a las anclas de Teletón que lo tienen que hacer extraordinariamente, que el Perú los va a ayudar a sus niños y, además, van a tener una serie de opciones para participar. Era una revancha del canal y creo que el canal no va a quedarse con los brazos cruzados, por supuesto. Y ojalá que todo esto vaya a favor de los niños de Teletón”, añadió.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gisela Valcárcel acepta juntarse con Magaly Medina, pero le exige inesperadas condiciones: “En mi casa y por mi streaming”

Gisela Valcárcel acepta juntarse con Magaly Medina, pero le exige inesperadas condiciones: “En mi casa y por mi streaming”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel deja en shock al donar impresionante monto a la Teletón 2026 tras confirmar que no será conductora: "Nuestro apoyo total"

Gisela Valcárcel deja en shock al donar impresionante monto a la Teletón 2026 tras confirmar que no será conductora: "Nuestro apoyo total"

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona salida de Ethel Pozo de la Teletón y recuerda a Gisela Valcárcel: “Le tocó lo que ella siempre ha hecho”

Magaly Medina cuestiona salida de Ethel Pozo de la Teletón y recuerda a Gisela Valcárcel: “Le tocó lo que ella siempre ha hecho”

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Confirman cancelación de 'La Prisión de Destino 2', reality con Samahara Lobatón y Youna, tras denuncias masivas al ICE de Estados Unidos

Confirman cancelación de 'La Prisión de Destino 2', reality con Samahara Lobatón y Youna, tras denuncias masivas al ICE de Estados Unidos

LEER MÁS
Agreden a integrantes de La Bella Luz en pleno concierto: identificaron al sujeto y se retiraron abruptamente del escenario

Agreden a integrantes de La Bella Luz en pleno concierto: identificaron al sujeto y se retiraron abruptamente del escenario

LEER MÁS
Gisela Valcárcel deja en shock al donar impresionante monto a la Teletón 2026 tras confirmar que no será conductora: "Nuestro apoyo total"

Gisela Valcárcel deja en shock al donar impresionante monto a la Teletón 2026 tras confirmar que no será conductora: "Nuestro apoyo total"

LEER MÁS
Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

LEER MÁS
Youna pide perdón tras ser criticado por atacar a Samahara Lobatón en reality internacional: “Hay cosas fuera de contexto”

Youna pide perdón tras ser criticado por atacar a Samahara Lobatón en reality internacional: “Hay cosas fuera de contexto”

LEER MÁS
Patricio Parodi impacta al revelar la astronómica suma que gasta en sus fiestas y deja en shock a conductores: “Es un montón, de verdad”

Patricio Parodi impacta al revelar la astronómica suma que gasta en sus fiestas y deja en shock a conductores: “Es un montón, de verdad”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025