Tres sismos de más de 4 grados sacuden Perú en menos de una hora: ¿Qué significa y qué se viene?

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Durante el mediodía de este jueves 27 de agosto, diversas regiones del Perú experimentaron nueva actividad sísmica. En apenas 30 minutos, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre tres movimientos sísmicos que superaron los 4 grados, detectados en las zonas de Tumbes y Tacna.

El primer sismo tuvo lugar a las 12:09 p. m., con una magnitud de 4.7. Según el IGP, su epicentro se localizó 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, y la profundidad fue de 40 kilómetros.

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Pasados catorce minutos, a las 12:23 p. m., se registró otro temblor en Tumbes, alcanzando una magnitud de 4.2. Su epicentro estuvo a 37 kilómetros al noreste de Zarumilla, igualmente a 40 kilómetros de profundidad.

A continuación, a las 12:40 p. m., un tercer movimiento se produjo en el sur, en la región de Tacna, con una magnitud de 4.1. El epicentro fue 45 kilómetros al sureste de Tarata, con una profundidad de 148 kilómetros.

Impacto de los sismos en Tumbes

De acuerdo al IGP, el primer evento, con magnitud 4.7, se sintió con una intensidad de III-IV en Zorritos. El segundo, de 4.2, presentó una intensidad de II-III en Zarumilla.

Hasta el momento, no se han informado víctimas ni daños materiales a causa de estos eventos. Sin embargo, la proximidad de los sismos en Tumbes despertó inquietud entre la población, subrayando la relevancia de mantener medidas preventivas ante emergencias.

Sismo en Moquegua registrado por el IGP

La actividad sísmica del día en el país comenzó más temprano. A las 8:21 a. m., el IGP documentó un temblor de 3.5 en Moquegua.

El epicentro se situó 16 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro, a 20 kilómetros de profundidad. No se reportaron daños personales ni materiales.

Razones de la actividad sísmica en Perú

La reiterada presencia de sismos es consecuencia de la posición geográfica de Perú, uno de los países con mayor actividad sísmica mundial. Su territorio forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, reconocido por su alta actividad tectónica.

En Perú, la interacción predominante ocurre entre las placas Nazca y Sudamericana. La subducción de la primera bajo la segunda acumula energía que a menudo se libera en forma de sismos.

El IGP insta a un monitoreo ininterrumpido de la actividad sísmica y aconseja tener una mochila de emergencia, así como identificar zonas seguras y participar en simulacros para minimizar riesgos.

Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia volvió a despertar la preocupación por un episodio parecido en el Perú. De acuerdo con la evidencia científica, el país podría afrontar un terremoto de magnitud 8.8, con epicentro en la costa central y sur. Ante ese panorama, ¿en qué dirección debería enfocarse la atención nacional? El presidente del IGP lo explica en esta entrevista.

“La única manera es usar esta información (últimos terremotos en el mundo) como una referencia para tomar conciencia de que también vivimos en un país de alta actividad sísmica y que en cualquier momento también un evento puede ocurrir y afectarnos probablemente de la misma manera”, manifestó.

“Es un tema de ver y decir ‘mira, lo que ha pasado aquí, nos puede pasar a nosotros, preparémonos para no tener los mismos escenarios’ porque todos estos países, junto con el Perú, estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico”, dijo para La República.

