HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Tres sismos de más de 4 grados sacuden Perú en menos de una hora: ¿Qué significa y qué se viene?

El primer temblor, de magnitud 4.7, se produjo a las 12:09 horas, con epicentro 22 kilómetros al noroeste de Zorritos y a 40 kilómetros de profundidad.

Sismos en Perú
Sismos en Perú
Escuchar
Resumen
Compartir

Durante el mediodía de este jueves 27 de agosto, diversas regiones del Perú experimentaron nueva actividad sísmica. En apenas 30 minutos, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre tres movimientos sísmicos que superaron los 4 grados, detectados en las zonas de Tumbes y Tacna.

El primer sismo tuvo lugar a las 12:09 p. m., con una magnitud de 4.7. Según el IGP, su epicentro se localizó 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, y la profundidad fue de 40 kilómetros.

PUEDES VER: Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

lr.pe

Pasados catorce minutos, a las 12:23 p. m., se registró otro temblor en Tumbes, alcanzando una magnitud de 4.2. Su epicentro estuvo a 37 kilómetros al noreste de Zarumilla, igualmente a 40 kilómetros de profundidad.

A continuación, a las 12:40 p. m., un tercer movimiento se produjo en el sur, en la región de Tacna, con una magnitud de 4.1. El epicentro fue 45 kilómetros al sureste de Tarata, con una profundidad de 148 kilómetros.

Impacto de los sismos en Tumbes

De acuerdo al IGP, el primer evento, con magnitud 4.7, se sintió con una intensidad de III-IV en Zorritos. El segundo, de 4.2, presentó una intensidad de II-III en Zarumilla.

Hasta el momento, no se han informado víctimas ni daños materiales a causa de estos eventos. Sin embargo, la proximidad de los sismos en Tumbes despertó inquietud entre la población, subrayando la relevancia de mantener medidas preventivas ante emergencias.

Sismo en Moquegua registrado por el IGP

La actividad sísmica del día en el país comenzó más temprano. A las 8:21 a. m., el IGP documentó un temblor de 3.5 en Moquegua.

El epicentro se situó 16 kilómetros al suroeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro, a 20 kilómetros de profundidad. No se reportaron daños personales ni materiales.

Razones de la actividad sísmica en Perú

La reiterada presencia de sismos es consecuencia de la posición geográfica de Perú, uno de los países con mayor actividad sísmica mundial. Su territorio forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, reconocido por su alta actividad tectónica.

En Perú, la interacción predominante ocurre entre las placas Nazca y Sudamericana. La subducción de la primera bajo la segunda acumula energía que a menudo se libera en forma de sismos.

El IGP insta a un monitoreo ininterrumpido de la actividad sísmica y aconseja tener una mochila de emergencia, así como identificar zonas seguras y participar en simulacros para minimizar riesgos.

Hernando Tavera: “El sismo (en Perú) va ocurrir en algún momento

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia volvió a despertar la preocupación por un episodio parecido en el Perú. De acuerdo con la evidencia científica, el país podría afrontar un terremoto de magnitud 8.8, con epicentro en la costa central y sur. Ante ese panorama, ¿en qué dirección debería enfocarse la atención nacional? El presidente del IGP lo explica en esta entrevista.

“La única manera es usar esta información (últimos terremotos en el mundo) como una referencia para tomar conciencia de que también vivimos en un país de alta actividad sísmica y que en cualquier momento también un evento puede ocurrir y afectarnos probablemente de la misma manera”, manifestó.

“Es un tema de ver y decir ‘mira, lo que ha pasado aquí, nos puede pasar a nosotros, preparémonos para no tener los mismos escenarios’ porque todos estos países, junto con el Perú, estamos ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico”, dijo para La República.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: dos sismos en menos de 13 minutos sacuden Tumbes, según IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: dos sismos en menos de 13 minutos sacuden Tumbes, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Lambayeque: sismo de magnitud 4,4 remeció Chiclayo esta noche, según IGP

Temblor en Lambayeque: sismo de magnitud 4,4 remeció Chiclayo esta noche, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 remeció Barranca, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,8 remeció Barranca, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

Condenan a comandante PNP que se negó a ser intervenido por invadir vía exclusiva del Metropolitano en SMP

LEER MÁS
Policías abaten a presunto secuestrador y rescatan a víctima durante operativo en peaje de Santa Anita

Policías abaten a presunto secuestrador y rescatan a víctima durante operativo en peaje de Santa Anita

LEER MÁS
Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: dos sismos en menos de 13 minutos sacuden Tumbes, según IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 27 de agosto de 2026: dos sismos en menos de 13 minutos sacuden Tumbes, según IGP

LEER MÁS
Presidente de Colombia confirma captura de alias ‘Nairobi’, cabecilla del Tren de Aragua en Perú

Presidente de Colombia confirma captura de alias ‘Nairobi’, cabecilla del Tren de Aragua en Perú

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Murió en 2008, pero volvió a “morir” en 2020: red cobró S/1,3 millones de su seguro con documentos falsos

Murió en 2008, pero volvió a “morir” en 2020: red cobró S/1,3 millones de su seguro con documentos falsos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025